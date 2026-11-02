Температурите достигнаха 50 градуса по Целзий, което доведе до пожари и загуба на хранителни продукти

36041 Снимка: АР/БТА

Хладилните и фризерните системи на десетки супермаркети в Белгия и Люксембург са били засегнати от киберинцидент през нощта, съобщиха днес търговските вериги Ahold Delhaize и Colruyt. Подобни случаи са регистрирани и в Швеция, Естония и Ирландия, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Инцидентите напомнят за кибератака във Франция миналия месец, при която хакери проникнаха в системите за охлаждане на стотици супермаркети и промениха настройките им. Температурите достигнаха 50 градуса по Целзий, което доведе до пожари и загуба на хранителни продукти.

В Белгия - веригата Delhaize е установила повишаване на температурите в хладилните си системи и разследва случая. Главният изпълнителен директор на компанията Sabcobel, която поддържа тези системи, заяви пред агенция Белга, че става дума за кибератака, при която изпарителите на съоръженията са били превключени в режим на размразяване. От белгийската верига Colruyt съобщиха, че хладилните системи на пет магазина са били засегнати. Компанията управлява и магазини Spar в Белгия чрез франчайз модел.

В Швеция - веригите ICA и Coop също съобщиха за проблеми с хладилните съоръжения. Един от магазините на ICA съобщи в социалните мрежи, че температурите в хладилниците и фризерите му са били променени дистанционно на 50 градуса по Целзий. По-късно магазинът е възобновил работа. В друг обект на веригата в Стокхолм всички фризери са били засегнати от кибератака. Инцидентът е станал около 2:00 ч. през нощта и е бил установен в 5:30 ч. От ICA потвърдиха, че ограничен брой магазини са били засегнати от инцидент с хладилните и фризерните им системи. Веригата Coop съобщи пред шведския вестник "Афтонбладет", че шест нейни магазина са имали подобни проблеми.

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Ръководителят на Националния център за киберсигурност на Швеция Йон Билоу заяви пред Ройтерс, че се разследват няколко инцидента с хладилни системи в хранителни магазини в страната. Той посочи, че през последните седмици са установени множество уязвими устройства за управление на технически системи, които се нуждаят от актуализация или защита.

В Естония - също е засегнат супермаркет, чиито хладилни съоръжения са били настроени на 50 градуса по Целзий, съобщи доставчикът на технологично оборудване Kitman Coldtech. Компанията не разкри името на търговската верига.

В Ирландия - веригата SuperValu, третата по големина в страната, съобщи, че киберинцидент е засегнал хладилните системи на 13 от общо 223 нейни магазина. Засегнати са били съоръжения от конкретен модел, а охладените и замразените хранителни продукти са били изтеглени от продажба.

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