2244 Снимка: KCNA

Разработването на безпилотни летателни апарати и внедряването на изкуствен интелект във въоръжените системи ще бъдат приоритетни области за модернизацията на въоръжените сили на КНДР. Това обяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун на изложението "Разработка на безпилотни летателни апарати 2026", съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

"Стремежът към абсолютно превъзходство в технологиите за дронове е неизбежен избор, обусловен от променящия се характер на съвременната война", подчерта Ким Чен Ун. Според агенцията той е представил отбранителната стратегия на Корейската работническа партия, която призовава за ускорено развитие на безпилотните летателни апарати, и е обявил важни правителствени мерки за нейното прилагане.

Севернокорейският лидер поиска да се даде приоритет на подобряването на ключови технологии, интегрирането на изкуствен интелект в безпилотните оръжейни системи и разширяването на бойните им възможности, пише "Труд". Той отбеляза, че безпилотните системи се превръщат в ключово средство за водене на война, а обхватът им на приложение непрекъснато се разширява.

Ким Чен Ун призова научната общност на страната да постигне пробиви в областта на безпилотните летателни апарати и военния изкуствен интелект. Той подчерта, че постиженията в тези области трябва да съответстват на напредъка на Северна Корея в развитието на ядрения ѝ потенциал и модернизирането на конвенционалните ѝ въоръжени сили.

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