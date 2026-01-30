Китай даде зелена светлина на DeepSeek за покупка на AI чипове Nvidia H200
Пекин е поставил определени условия за осъществяване на сделката
Китайските регулаторни органи са дали условно одобрение на водещия местен AI стартъп DeepSeek да закупи високопроизводителните изкуствено-интелектуални чипове H200 на Nvidia. Това съобщиха за Ройтерс двама източници, запознати с въпроса, като уточниха, че конкретните регулаторни условия все още се доуточняват.
По-рано тази седмица китайските технологични гиганти ByteDance, Alibaba и Tencent също са получили разрешение да закупят общо над 400 000 чипа H200. Одобренията са издадени от китайските министерства на индустрията, информационните технологии и търговията, но с допълнителни условия, които се определят от Националната комисия за развитие и реформи (NDRC).
Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви пред журналисти в Тайпе, че компанията не е получила официална информация за одобрение, свързано конкретно с DeepSeek, като добави, че по негово мнение китайската страна все още финализира лицензионния режим. Nvidia не е отговорила на запитване за коментар относно информацията за условното разрешение.
DeepSeek привлече глобално внимание в началото на миналата година, след като представи модели за изкуствен интелект, разработени на значително по-ниска цена в сравнение с тези на американски конкуренти като OpenAI. Компанията също не е отговорила на запитванията за коментар по темата.
Чипът H200, вторият най-мощен AI ускорител на Nvidia, се превърна в чувствителна тема в отношенията между САЩ и Китай. Въпреки силното търсене от страна на китайски компании и формалното разрешение от американските власти за износ, окончателното решение за внос остава в ръцете на Пекин, което до момента е основната пречка пред доставките.
По-рано този месец САЩ официално разчистиха пътя за продажбите на H200 в Китай. Въпреки това евентуални покупки от страна на DeepSeek могат да привлекат вниманието на американските законодатели. Ройтерс съобщи, че високопоставен член на Конгреса е обвинил Nvidia, че е съдействала на DeepSeek при усъвършенстването на AI модели, които впоследствие са били използвани от китайските военни. Твърденията са изложени в писмо до американския министър на търговията.
Според информация на The Information DeepSeek се подготвя да представи следващото поколение свой AI модел - V4 - в средата на февруари. Очаква се той да разполага със засилени възможности за програмиране и кодиране.