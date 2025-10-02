3014 Снимка: iStock by Getty Images

Китайската военна авиация може да е на прага на нов етап. Спътниково изображение на компанията Planet Labs, заснето на 14 август, разкрива голям летящ апарат на секретната изпитателна авиобаза Малан в Синцзян - обект, често сравняван с американската Зона 51. Снимката стана публично достояние едва на 18 септември чрез изданието The War Zone и предизвика незабавен интерес сред военните анализатори.

По известните параметри на пистата в Малан изследователите успяха да изчислят приблизителните размери на машината. Китайският стратегически дрон има 42 метра размах на крилото и 23-24 метра дължина на фюзелажа. Това го поставя почти наравно с най-новия американски стелт бомбардировач B-21 Raider (41 метра размах и под 20 метра дължина).

#China’s new flying wing stealth bomber drone is nearly B-2 sized, larger than the B-21, with 2× WS-15 engines giving it 4,000+ km range and ~80t MTOW.

While the B-21 hasn’t even entered service, the manned subsonic bomber concept already looks outdated. #china #PLA pic.twitter.com/TkRdFlrc8j — Quantum Shield (@QuantumShield01) September 21, 2025

Фактът, че апаратът е заснет не на заводско летище, а на изпитателна база на военновъздушните сили, подсказва, че прототипът вероятно е преминал първоначални заводски изпитания и вече се изпитва за нуждите на китайската Народно-освободителната армия.

База Малан е известна като център за изпитания на безпилотни системи и именно това насочва специалистите към извода, че става дума за бъдещ безпилотен бомбардировач, а не за класически пилотиран проект от типа H-20, чиято разработка според слухове е оставена на заден план.

Обтекаемата форма на крилото е по-силно стреловидна от тази на китайските разузнавателни дронове, което предполага оптимизация за висока дозвукова скорост на големи височини.

Удълженият фюзелаж би могъл да побере оръжейно отделение с дължина до 10 метра - достатъчно за крилати ракети или свръхзвукови боеприпаси. Въпреки че "чупещата се" геометрия на предния ръб вероятно отстъпва по стелт-характеристики на непрекъснатия контур на B-21, липсата на пилотска кабина и използването на композитни материали биха могли да компенсират това.

Ако Пекин действително разработва първия в света сериен безпилотен стратегически бомбардировач, това би му позволило да произвежда машината в по-големи серии и да поеме по-големи оперативни рискове.

Заобиколен от съюзници на САЩ, Китай може да предпочете дронът да бъде с по-голям боен товар, отколкото да заложи на междуконтинентален обсег.

Официално потвърждение от страна на Пекин няма. Дотогава единственият сигурен факт остава: върху горещия асфалт на Малан е засечено летящо крило с размерите на B-21 - знак, че китайската стелт технология напредва по-бързо, отколкото мнозина очакваха.

