Докато американските компании привличат десетки милиарди долари, китайските им конкуренти се борят с недостиг на инвестиции, растящи разходи и ограничен достъп до съвременни технологии

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Китайската индустрия за изкуствен интелект е изправена пред сериозно финансово предизвикателство, което може да се окаже по-голяма пречка от американските ограничения върху износа на чипове. Докато компании като Anthropic привличат рекордни инвестиции, китайските разработчици все по-трудно намират средства за обучение на нови модели.

Според Rhodium Group големите технологични компании в Китай ще инвестират около 139 млрд. долара в ИИ инфраструктура през 2026 г., а през 2027 г. разходите могат да надхвърлят 193 млрд. долара. Приходите от собствените им ИИ модели обаче покриват по-малко от 8% от инвестициите за тази година.

Разликата с американските конкуренти е огромна. През 2025 г. частните инвестиции в изкуствен интелект в Китай са достигнали едва 12,4 млрд. долара срещу приблизително 280 млрд. долара в САЩ. Междувременно китайските компании разполагат с близо осем пъти по-малко изчислителни ресурси, отколкото американските им конкуренти. Ограниченията върху доставките на ускорители Nvidia допълнително оскъпяват разработката на нови модели, а местните алтернативи на Huawei все още изостават по производителност.

Допълнителен проблем създава популярният в Китай подход за разработване на ИИ модели с отворен код. Той позволява на компаниите бързо да разпространяват технологиите си, но затруднява печеленето на пари от тях. Показателен е случаят със стартъпа Z.ai, чиито модели се предлагат от десетки конкурентни доставчици, често на по-ниски цени от тези на самия разработчик. Силната ценова конкуренция и високите разходи оказват натиск върху печалбите на компании като Alibaba, Baidu и Tencent.

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Въпреки трудностите Китай продължава да разполага със силни инженерни екипи и значителна държавна подкрепа. DeepSeek например се подготвя за излизане на Шанхайската фондова борса, но малко китайски стартъпи имат достъп до подобни финансови възможности.

Според анализаторите бъдещето на китайската ИИ индустрия все повече ще зависи от готовността на държавата да финансира скъпата технологична надпревара.

Големият въпрос вече не е само дали Китай може да създаде изкуствен интелект, конкурентен на американския, а дали може да си позволи да продължи състезанието.

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