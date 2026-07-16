Развитието на мозъчно-компютърните интерфейси е сред стратегическите технологични приоритети на азиатската страна

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Китайската компания Neuracle обяви, че е извършила първата в света успешна операция по имплантиране на мозъчно-компютърен интерфейс, който вече е одобрен за търговска употреба. Устройството е поставено на пациент, загубил подвижността на едната си ръка след травма на гръбначния мозък преди десет години.

Новината беше съобщена от няколко китайски медии и се разглежда като важна стъпка в амбициите на Китай да се превърне в световен лидер в разработването на мозъчно-компютърни интерфейси (Brain-Computer Interfaces, BCI).

Устройството, наречено Neural Electronic Opportunity (NEO), е с размерите на монета и съдържа осем електрода. То се имплантира върху повърхността на сензомоторната кора на главния мозък, където регистрира електрическата активност на невроните, когато пациентът си представя движение на ръката.

След това сигналите се изпращат към компютър, който ги преобразува в команди за роботизирана метална ръкавица, носена от пациента. По този начин човекът може отново да извършва движения с увредения крайник.

През март тази година китайската Национална администрация за медицински продукти одобри NEO за търговска употреба. Това го превърна в първия инвазивен мозъчно-компютърен интерфейс, получил подобно разрешение от национален регулатор.

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Постижението засилва конкуренцията между Neuracle и американската компания Neuralink на Илон Мъск. През 2024 г. Neuralink успешно имплантира свой мозъчен интерфейс на човек, но това не беше първата подобна операция в света. Компанията все още няма одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), което е задължително условие за пускането на технологията на пазара в САЩ. По-рано тази година Neuralink съобщи, че 21 души участват в клиничните ѝ изпитвания.

Както Neuracle, така и Neuralink разработват хирургично имплантирани интерфейси, които изискват операция и носят рискове за пациентите. Паралелно с това други компании търсят по-малко инвазивни решения.

През миналия месец Meta представи най-новата версия на системата Brain2Qwerty. Тя използва голям езиков модел, за да преобразува мозъчната активност директно в текст. Компанията смята, че технологията може да помогне на хора с амиотрофична латерална склероза (ALS) и други невродегенеративни заболявания, които са загубили способността си да говорят.

Друга китайска компания - BrainCo - разработва бионична протезна ръка, която използва изкуствен интелект и електромиография за управление на движенията.

Развитието на мозъчно-компютърните интерфейси е сред стратегическите технологични приоритети на Китай. Те са включени в най-новия петгодишен план на страната заедно с квантовите изчисления, роботите с изкуствен интелект, термоядрения синтез и други ключови технологии. Пекин инвестира сериозни средства в тези направления, докато се стреми да настигне и изпревари САЩ в технологичната надпревара.

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