Производството на соларна енергия в Китай достига нива, които все по-често се определят като безпрецедентни в световен мащаб. Данните показват, че страната не просто доминира в сектора на възобновяемата енергия, а фактически задава нови правила за глобалния енергиен пазар, като рязко понижава цената на електроенергията по света.

Към 2024 г. Китай е отговорен за около 64% от всички мащабни проекти за соларна и вятърна енергия в света. В момента в Китай се строи възобновяема енергийна инфраструктура с капацитет от 339 гигавата, докато следващите четири държави в класацията - САЩ, Бразилия, Великобритания и Испания - имат общо едва 72 гигавата в строеж.

Според анализи, цитирани от Wired, Китай вече разполага с индустриален капацитет да произвежда соларни панели с мощност до 1 терават годишно. Официални данни сочат, че между 2020 и 2024 г. соларният капацитет на страната е нараствал със среден годишен темп от 11,7% - почти три пъти повече от глобалната средна стойност от 4,24%. Това темпо все по-често се сравнява не с конкурентно предимство, а с индустриална революция.

Развитието е част от по-широката национална стратегия на Пекин. През 2020 г. китайското правителство пое ангажимент да утрои производството си на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. - обещание, което бе посрещнато със скептицизъм, тъй като Китай остава световен лидер по производство и потребление на въглищна енергия.

Ако настоящият темп на развитие се запази, Китай може да изпълни целта си за утрояване на възобновяемата енергия още през тази година, значително преди първоначално заложения срок.

Въпреки впечатляващите резултати страната все още е далеч от постигането на въглеродна неутралност - цел, която президентът Си Дзинпин постави за период преди 2060 г. Макар потреблението на въглища да намалява по-бързо от очакваното, те все още осигуряват близо 57% от електропроизводството на Китай. Въпреки това, към днешна дата азиатската страна е лидер в прехода към зелена енергия, който става все по-труден за догонване.

