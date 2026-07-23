Gravity-1 отново излетя от море и изведе девет спътника в орбита

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Китайската компания Orienspace успешно изстреля най-мощната твърдогоривна ракета в света Gravity-1, която изведе девет спътника в орбита. Това е третият успешен полет на ракетата, като всички нейни мисии досега са стартирали от кораб в открито море.

Изстрелването се състоя край бреговете на Шанхай в 10:54 часа пекинско време на 22 юли, съобщава китайската държавна агенция Синхуа. Според информацията и деветте спътника са достигнали предварително определените си орбити. Не се съобщават подробности за тяхното предназначение.

Gravity-1 е разработена от базираната в източната китайска провинция Шандун компания Orienspace. Ракетата е висока около 30 метра, което е по-малко от половината от височината на Falcon 9 на SpaceX.

Носителят използва три основни степени и четири странични ускорителя. Всички те работят с твърдо ракетно гориво. Gravity-1 може да изведе до 6500 килограма полезен товар в ниска околоземна орбита. Това я прави най-мощната твърдогоривна ракета в света. За сравнение, Falcon 9 може да транспортира до около 22 800 килограма в същата орбита, но използва течногоривни двигатели.

Gravity-1 е една от най-евтините ракети създавана някога. Едно изстрелване струва 39 милиона долара и може да се осъществява от модифицирани танкери. Освен това тя може да бъде изстреляна само 5 часа, след като е произведена.

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Първите две мисии на Gravity-1 се състояха през януари 2024 г. и октомври 2025 г. И трите изстрелвания досега са извършени от морски платформи и са завършили с пълен успех.

Следващата мисия няма да се забави толкова дълго. Според китайската държавна телевизия CGTN през следващите месеци Gravity-1 трябва да изведе нова група китайски интернет спътници.

Паралелно с това Orienspace разработва и следващото поколение ракети - Gravity-2 и Gravity-3. Те ще бъдат по-големи и по-мощни. Основните им степени ще използват течногоривни двигатели, а страничните ускорители ще останат твърдогоривни.

Според CGTN първият полет на Gravity-2 може да се състои още до края на годината и също да бъде извършен от морска платформа.

"Морските изстрелвания на твърдогоривни ракети проправят пътя към бъдещи изстрелвания на течногоривни ракети от море. Разглеждаме и други варианти, включително стартове от сондажни платформи", заяви главният конструктор на Gravity-1 Сюй Гуогуан.

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