Проектът Star Pivot Plan предвижда изграждането на орбитална мрежа от до 1000 апарата, които ще обработват данни и задачи с изкуствен интелект

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Китайската компания Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology направи първата важна стъпка към изграждането на мащабна изчислителна инфраструктура в орбита. Дружеството, което е част от Junda Shares, обяви успешното изстрелване на първата партида спътници от бъдеща групировка, която според дългосрочните планове трябва да достигне 1000 апарата. Информацията беше разпространена от Ройтерс, а инициативата поставя китайската компания сред първите участници в зараждащата се надпревара за преместване на центрове за обработка на данни извън Земята.

Спътниците са част от проекта Star Pivot Plan, представен по време на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай през 2026 г. Основната идея е част от информацията, събирана в орбита, да бъде анализирана директно от самите космически апарати. Вместо огромни масиви от необработени данни да се изпращат към наземни станции, спътниците ще могат самостоятелно да изпълняват изчислителни задачи, включително обработка чрез модели с изкуствен интелект, анализ на изображения и оценка на резултати от дистанционно наблюдение на Земята.

Подобен подход може значително да намали времето между заснемането на дадено събитие и получаването на полезна информация. Спътниците например биха могли още в орбита да разпознават пожари, наводнения, промени в земеделски площи, военна активност или движение на кораби, след което към Земята да бъде изпращан само готовият анализ. Така ще се намали натоварването върху комуникационните канали и наземните центрове за данни, а реакцията при извънредни ситуации би могла да стане значително по-бърза.

Според информацията, публикувана от Shanghai Xingshu Tiansuan, групировката Tiansuan Constellation ще функционира и като отворена платформа за изследвания и разработване на нови спътникови технологии. Реализацията е разделена на няколко етапа. В първия се предвижда извеждането на шест спътника, след което броят им трябва да бъде увеличен с още 24 апарата. Следващата по-мащабна фаза предвижда разполагането на допълнителни 300 спътника, а крайната амбиция е системата постепенно да достигне около 1000 работещи устройства в орбита.

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Китай не разчита само на един подобен проект. Beijing Zhongke Tiansuan Technology също разработва инфраструктура за изчисления в космоса, а изследователският център Zhejiang Lab стои зад инициативата Three-Body Computing Constellation. Паралелно с това SpaceX на Илон Мъск проучва възможности за изграждане на орбитални изчислителни мощности. С първите реално изстреляни апарати Shanghai Xingshu Tiansuan обаче показва, че Китай възнамерява да заеме водеща позиция в новата технологична надпревара, в която спътниците вече няма да бъдат само комуникационни станции или камери, а пълноценни компютърни възли в космоса.

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