CE-25A на COMAC разполага с 10 електрически мотора и обявен пробег от 400 километра

2517 Снимка: Изображение, генерирано с ИИ

Китай направи важна крачка към електрификацията на регионалната авиация. Електрическият самолет CE-25A на държавния производител COMAC извърши първия си полет с екипаж на борда. Машината разполага с 19 места и обявен пробег от 400 километра, което я позиционира като потенциална алтернатива на конвенционалните самолети за кратки маршрути.

Полетът е осъществен в събота в град Бинджоу, провинция Шандун. На борда са били двама пилоти и един борден инженер, а общата маса на демонстрационния самолет е около 10 тона. От COMAC съобщават, че всички системи са работили нормално.

Това не е първият полет на CE-25A. От 2 февруари насам самолетът е извършил 19 автономни тестови полета без хора на борда. Сега китайската авиационна администрация разглежда заявлението за получаване на типов сертификат. Това е важна стъпка към доказване на летателната годност, но не означава, че превозът на пътници е непосредствено предстоящо събитие.

CE-25A има характерна Т-образна опашка и използва 10 електрически мотора, разположени върху крилата - по пет от всяка страна. Вместо традиционни витла те представляват вентилатори в специални корпуси, които осигуряват тягата.

Според публикуваните от COMAC характеристики самолетът има крейсерска скорост от около 300 км/ч и максимален обявен пробег от 400 километра. Това го прави подходящ най-вече за кратки регионални маршрути.

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Проектът беше представен за първи път публично с макет на изложението China International Import Expo в Шанхай през ноември 2023 г. Пълноразмерният самолет, регистриран с обозначението B-0EFH, стана публично известен едва на 28 октомври тази година, когато негови снимки се появиха в китайските социални мрежи.

Един от най-важните въпроси около CE-25A е какви батерии използва. Вероятен кандидат за доставчик е китайският производител CATL, който има съвместен проект с COMAC и Шанхайския университет "Дзяо Тун". През юли 2023 г. трите организации създадоха съвместно предприятие с регистриран капитал от 600 милиона юана за разработване на технологии за електрическа авиация.

По същото време CATL представи своята кондензирана батерия, за която компанията обяви енергийна плътност до 500 Wh/kg на ниво клетка. Производителят заяви, че технологията преминава изпитания според авиационните стандарти.

Нито CATL, нито COMAC обаче са потвърдили, че именно тези батерии са използвани в CE-25A. Енергийна плътност от около 500 Wh/kg отдавна се разглежда като една от важните цели за създаването на електрически самолети с практически приложим търговски пробег.

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