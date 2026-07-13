Long March 10B ще позволи на Пекин да има собствена мрежа за глобален сателитен интернет

1611 Снимка: CCTV

Китай отбеляза исторически успех в развитието на ракетите за многократна употреба. Страната за първи път успя да възстанови първата степен на ракета, която кацна успешно върху морска платформа. Така Китай става едва втората държава след САЩ, която демонстрира подобна технология.

За разлика от използваните досега решения при Falcon 9 и New Glenn, първата степен не кацна върху платформа със собствени опорни крака. Вместо това тя беше уловена от специална мрежеста конструкция, монтирана върху кораб в морето.

Малко след успешната мисия държавната China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) определи събитието като важен момент за китайската космическа програма.

"Тази мисия бележи първото успешно контролирано възстановяване на ракета-носител в нашата страна и първото в света възстановяване на ракета с помощта на мрежеста система. Това е исторически пробив за Китай в областта на ракетите за многократна употреба и ще постави солидна основа за ускорено развитие на националните възможности за достъп до Космоса", заявиха от CASC.

Според Engadget това е "исторически пробив", който може да има сериозни последици както за SpaceX, така и за цялата космическа индустрия.

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Long March 10B е двустепенна ракета с височина от 70 метра. Тя може да изведе до 16 тона полезен товар в ниска околоземна орбита. Първата степен използва за гориво керосин и течен кислород, а втората работи на метан и кислород.

За сравнение, Falcon 9 на SpaceX има капацитет от около 22 тона.

Досегашните китайски опити за подобно приземяване не бяха успешни. При тях ускорителите пропускаха платформата. Междувременно компанията LandSpace разработва система, която е по-близка до тази на SpaceX и използва опорни крака. През декември нейната ракета Zhuque-3 достигна орбита, но се взриви при опита за кацане.

Липсата на опорни крака обаче прави ракетата по-ефективна, защото не носи допълнителен товар.

От CALT планират новата ракета да се използва за изстрелване на широколентови интернет спътници, подобни на Starlink, както и на по-големи търговски сателити. Компанията очаква, че повторното използване на първата степен ще намали значително цената на космическите мисии.

SpaceX извърши първото успешно кацане на първата степен на Falcon 9 след орбитален полет през декември 2015 г. Blue Origin, основана от Джеф Безос, стана втората компания с подобно постижение през ноември миналата година, когато успешно приземи ускорителя на New Glenn.

Въпреки значителния напредък Китай все още изостава сериозно от SpaceX по честота на изстрелванията. През 2025 г. американската компания изпълни 165 орбитални мисии. Това е почти два пъти повече от всички изстрелвания на китайската космическа програма за същия период. Long March 10B и останалите проекти в разработка ще променят това. Междувременно, Русия и Европа изостават не само в разработката на AI, но и на ракети за многократна употреба.

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