Опасенията са, че чатботовете, създадени за романтични връзки, могат да доведат до тежки психологични и дори социални проблеми

790 Снимка: iStock by Getty Images

Китай въведе нови ограничения за чатботовете с изкуствен интелект, които изграждат емоционални отношения с потребителите. Според публикации на The Wall Street Journal и The Economist една от основните цели на мерките е да се противодейства на демографската криза и спада в раждаемостта.

Новите правила са насочени най-вече към т.нар. AI спътници. Това са чатботове, създадени да общуват като реални хора и да изграждат емоционална връзка с потребителите.

"Не им харесва идеята голяма част от населението да изгражда дълбоки емоционални отношения с чатботове. Това може да намали броя на семействата, да има отрицателни психологически последици и да доведе до зависимост и други социални проблеми", казва Мат Шийхан, изследовател на китайския сектор за изкуствен интелект в мозъчния тръст Carnegie Endowment for International Peace, цитиран от The Wall Street Journal.

"Те искат да насърчат хората да изграждат истински отношения в реалния свят. Можем ли да си представим бъдеще, в което след три или четири години 15 милиона китайки казват, че партньорът им е чатбот и затова не искат да имат деца?", допълва той.

Според новите разпоредби непълнолетните няма да могат да изграждат подобни отношения с AI системи. Компаниите ще бъдат задължени и да уведомяват посочен от потребителя спешен контакт, ако системата установи признаци на психическа криза. Подобна функция, която се активира по желание на потребителя, вече предлага и OpenAI.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Специалистите отдавна предупреждават, че психологическите последици от продължителното общуване с AI чатботове все още не са достатъчно проучени. Това важи както за специализирани услуги като Character.AI и Replika, така и за универсални модели като ChatGPT. Изследователи се опитват да разберат по-добре явлението, известно като "AI психоза", при което интензивната употреба на чатботове може да доведе до тежки заблуди и откъсване от реалността.

В същото време подобни услуги печелят популярност по света. Проучване на Станфордския университет показва, че романтичните взаимодействия с AI модели често водят до значително по-продължителни разговори.

"Съобщенията, които насърчават личните отношения между човека и чатбота чрез романтичен или приятелски интерес, обикновено са последвани от значително по-дълги разговори", посочват авторите на изследването.

Според тях чатботовете с общо предназначение не трябва да създават впечатление, че притежават съзнание, нито да проявяват романтичен или приятелски интерес към потребителите. Ограничаването на подобно поведение би могло да намали риска от развитие на заблуди.

Все още не е ясно как новите китайски правила ще се отразят на потребителите, които вече използват AI спътници. В миналото част от тях са съобщавали, че изпитват реална скръб и гняв, когато любимите им чатботове са били премахнати след промени в услугите.

The Economist разказва и историята на 27-годишната Ю Мяо от китайската провинция Джъдзян. Тя описва своя AI спътник като "любим, приятел и семейство". След като научила, че ByteDance ще прекрати услугата заради новите регулации в Китай, тя изпаднала в тежка депресия и напуснала работата си.

Публикацията припомня и случаи, при които потребители са посегнали на живота си след продължителни романтични отношения с AI чатботове. Сред тях е 14-годишният Сюъл Сецър III.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.