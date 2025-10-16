Това дори не е единственият проект за създаване на подобна подводна система в страната

218 Снимка: AP/БТА

Учени в Китай успешно са тествали подводен апарат, разработен за изграждането в дълбините на Южнокитайско море на една от най-големите в света лаборатории за изследване на неутрино, пише в. "Саут Чайна морнинг пост", цитирана от БТА.

Според изданието тази система е ключова стъпка към създаването на пълноценна подводна обсерватория.

Подводният апарат "Спайдър", вдъхновен от паяците, е разгърнал 700-метрова гирлянда от двайсет сензорни сфери на дълбочина около 1700 метра. По време на подводните тестове всяка топка е била поставена под точния ъгъл, необходим за улавяне на неутрино.

Точното място на провеждането на тестовете не се разкрива.

Според изследователите тази система е ключова стъпка по пътя към създаването на пълноценна обсерватория, която в крайна сметка ще включва около 1000 подобни детекторни гирлянда, разположени в кръг и закрепени под вода на дълбочина 3500 метра.

Данните, получени по време на тестовете, ще бъдат използвани за подобряване на автономността и адаптивността на апарата "Спайдър" към бъдещи операции в трудни океански условия.

В. "Саут Чайна морнинг пост" отбелязва, че това не е единственият проект за създаване на подобна подводна система в Китай. Друг китайски проект, ръководен от Института по физика на високите енергии в Пекин, разработва обсерватория, наречена Високоенергиен подводен неутринен телескоп (High-energy neutrino telescope, HUNT), която също е проектирана за потапяне в Южнокитайско море.

За да открият неутрино, учените се нуждаят от инструменти, които работят във възможно най-тиха среда, като например в спокойните морски дълбини, без слънчева светлина, вибрации на повърхността и с минимална естествена радиация.

За частиците, които изграждат атомите на материята - от протоните и неутроните в ядрото до електрона, който обикаля около него, се знае почти всичко. Неутриното, от друга страна, остава до голяма степен загадка, откакто през 1930 г. физикът Волфганг Паули предсказва съществуването му.

Учените полагат сериозни усилия в търсенето му, тъй като неутриното е най-разпространената частица на материята във Вселената, но е единствената, чиято маса остава неизвестна. Тя "тъче нишка" между безкрайно малкото и безкрайно голямото и оказва влияние върху структурите, които изграждат космическото пространство.

