За Пекин е важно да може да пази Земята от космически обекти

505 Снимка: NASA

Китай подготвя първата си мисия за планетарна защита, при която космически апарат ще се сблъска с астероид със скорост, надвишаваща 26 пъти скоростта на звука. Мисията трябва да бъде изпълнена преди 2030 г. и има за цел да тества технологии за защита на Земята от потенциално опасни космически обекти.

Проектът се ръководи от Ли Минтао, главен учен по планетарна защита в Китайската национална космическа администрация.

Според учените мисията ще надгради демонстрацията DART на НАСА. Докато американската мисия промени орбитата на малък астероид около по-голямо небесно тяло, китайският експеримент цели директно да промени траекторията на астероид спрямо Земята.

Изследователите посочват, че при необходимост ударът може не само да отклони астероида, но и частично да наруши или разруши структурата му.

Космическият апарат ще се сблъска с целта със скорост над 9 километра в секунда, или повече от 26 пъти скоростта на звука на морското равнище. За сравнение, апаратът DART на НАСА удари своята цел със скорост около 6,1 километра в секунда.

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Според предварителните планове сблъсъкът може да стане през 2029 или 2030 г., когато астероидът ще премине на около 6,9 милиона километра от Земята.

За разлика от мисията DART, Китай ще използва два космически апарата, изстреляни едновременно. Първият ще се насочи директно към астероида, а вторият ще наблюдава обекта преди, по време и след удара.

Наблюдателният апарат ще анализира промените в орбитата, формата и повърхността на астероида, както и вътрешната му структура. За целта той ще използва гравитационна маневра около Венера, преди да достигне до мястото на сблъсъка.

Цел на мисията е да бъдат изпълнени четири основни задачи - прецизно поразяване на астероида, успешно изменение на орбитата му, точно измерване на последствията от удара и потвърждение, че експериментът не представлява опасност за Земята.

Избрана цел е астероидът 2015 XF261, открит през 2015 г. Според сегашните оценки той е с диаметър около 30 метра, въпреки че точните му размери все още не са известни.

За разлика от астероида, използван в мисията DART, който е с диаметър около 160 метра и представлява натрупване от скални отломки, китайската цел е значително по-малка, но се смята, че има по-плътна и здрава структура.

Мисията ще постави и сериозни технически предизвикателства. Космическият апарат ще трябва самостоятелно да открие и уцели астероида без управление в реално време от Земята. След удара учените ще проследят дали орбитата му се е променила в съответствие с изчисленията.

Събраните данни трябва да помогнат за разработването на бъдещи системи за защита на Земята от опасни астероиди.

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