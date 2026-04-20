Китай значително е съкратил преднината на САЩ в развитието на изкуствения интелект. Това показва нов доклад на Stanford University Institute for Human-Centered AI, цитиран от Fortune.

Още през 2017 г. китайското правителство поставя амбициозна цел. До 2030 г. страната трябва да достигне световно лидерство в областта на изкуствения интелект. Данните сочат, че тази стратегия започва да дава резултати.

Според анализа Китай вече води по брой научни публикации и цитирания в сферата на AI. Страната изпреварва значително САЩ и при внедряването на индустриални роботи с изкуствен интелект.

Най-сериозната разлика се наблюдава при патентите. През 2024 г. Китай държи над 74% от всички издадени AI патенти в света. Делът на САЩ е около 12%, а на Европейския съюз - едва 3%.

Докладът отбелязва, че американските патенти са концентрирани в малък брой големи компании. Това ограничава разпространението на иновации в по-широк мащаб.

Въпреки това, САЩ все още имат леко предимство при най-модерните AI модели. Разликата в представянето обаче е минимална. Към март 2026 г. водещият американски модел изпреварва китайските с около 2,7%.

"Американските и китайските модели разменят местата си на върха от началото на 2025 г.", се казва в доклада.

САЩ запазват лидерство при инвестициите. През последната година частният сектор в страната е вложил близо 259 милиарда долара в AI. За сравнение, инвестициите в Китай възлизат на около 12,4 милиарда долара.

Въпреки това, тенденцията е ясна. "Китай се утвърждава като равностоен конкурент и почти е заличил преднината на САЩ", посочват авторите на изследването.

Развитието подсказва, че глобалната надпревара в изкуствения интелект навлиза в нов етап. Разликите между водещите сили стават все по-малки.

