Китайски учени поставиха нов световен рекорд, след като разработиха изцяло свръхпроводящ потребителски магнит с магнитно поле от 35,6 тесла - над 700 000 пъти по-силно от магнитното поле на Земята. За постижението съобщи държавната агенция Синхуа.

Пробивът утвърждава Китай като световен лидер в приложенията на високотемпературната свръхпроводимост и се очаква да осигури сериозна технологична подкрепа за изследвания в областта на материалознанието, ядрената физика и термоядрения синтез.

Още през 2023 г. системата е достигнала магнитно поле от 30 тесла и оттогава е била отворена за ползване от изследователи от Китай и чужбина. След серия от подобрения в използваните материали, конструкцията и производствените процеси, екипът е успял да увеличи максималното поле до 35,6 тесла, без да променя дизайна.

С това постижение системата се превръща в единствената в света с изцяло свръхпроводящ потребителски магнит, способен да осигури магнитни полета над 30 тесла за научни изследвания. 

Съоръжението е инсталирано в Националната комплексна изследователска инфраструктура за екстремни условия, разположена в Научния град Хуайжоу в Пекин. Центърът премина успешно национално приемане през февруари 2025 г. и комбинира експериментални условия като ултраниски температури, силни магнитни полета, ултрависоко налягане и ултрабързи оптични полета. Магнитът от 35,6 тесла ще работи съвместно с останалите платформи в комплекса, предоставяйки мощен инструмент за изследване на микроскопичната структура на материята.

Изцяло свръхпроводящите магнити се отличават с изключително висока магнитна сила и много ниска енергийна консумация, което ги прави подходящи за използване в напреднали научни уреди, високотехнологично медицинско оборудване, енергетиката и транспорта. Разработването им обаче изисква изключително високи стандарти по отношение на стабилността, еднородността на магнитното поле, надеждността и дългосрочната експлоатация.

