Китайски учени представиха нов подход към холографското съхранение на данни, който може да преобърне представите за капацитет и ефективност. В публикация в научното списание Optica екип, ръководен от Xiaodi Tan от Fujian Normal University описва метод, при който информацията се кодира едновременно чрез три характеристики на светлината - амплитуда, фаза и поляризация.

До този момент повечето холографски технологии използваха само един или максимум два от тези параметри, което ограничаваше плътността на запис. Новият подход обединява трите измерения в единна система, позволявайки значително по-ефективно използване на обема на носителя. Това означава, че в същото физическо пространство може да се съхранява многократно повече информация.

В експерименталната постановка учените използват фотополимерен материал с дебелина едва 1 мм, в който чрез лазер се създават сложни триизмерни светлинни модели. Най-голямото предизвикателство се оказва управлението на поляризацията, но именно тя се превръща в ключов фактор за увеличаване на капацитета. Всеки пиксел в системата може да приема до 27 различни състояния, което е огромен скок спрямо традиционните методи.

За да бъде възможно реалното използване на технологията, изследователите разработват и невронна мрежа TriDecode-Net, която декодира информацията от получените дифракционни картини. Именно тук изкуственият интелект играе решаваща роля, като елиминира нуждата от сложни и неточни директни измервания. Постигнатите нива на грешки са изключително ниски - между 0,0094 и 0,0279, което доближава технологията до практическо приложение.

Перспективите са сериозни - от компактни центрове за данни и архивни системи до оптично криптиране и сигурни комуникации. Въпреки че разработката все още е в лабораторен етап, тя ясно показва накъде се движи индустрията в ерата на експлозивния ръст на данните - към решения, които използват не само повърхността, а целия обем на материалите.

Център за анализи и маркетинг: 6 партии в НС, 54,1% са решили за вота, Радев води с 32% Днес
Център за анализи и маркетинг: 6 партии в НС, 54,1% са решили за вота, Радев води с 32%
Почина котаракът Румен, любимецът на хиляди в социалните мрежи Лайф
Почина котаракът Румен, любимецът на хиляди в социалните мрежи
"Абсурд, който ще остане в историята": В Мадрид разкъсаха съдията след отпадането Корнер
"Абсурд, който ще остане в историята": В Мадрид разкъсаха съдията след отпадането
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света Бизнес
Собственикът на Zara стана най-големият магнат на недвижими имоти в света
Радина Кърджилова играе художничка в "Картини от една екзекуция" Impressio
Радина Кърджилова играе художничка в "Картини от една екзекуция"
С нас 100 милиона пътници, кое е най-натовареното летище в света Trip
С нас 100 милиона пътници, кое е най-натовареното летище в света
Бисквитена торта с крем и шоколадова глазура Вкусотии
Бисквитена торта с крем и шоколадова глазура
5 зодии, които носят тежестта на света на раменете си Zodiac
5 зодии, които носят тежестта на света на раменете си
Април продължава с нормални температури, но ще има ли още слани? Времето
Април продължава с нормални температури, но ще има ли още слани?
