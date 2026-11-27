Машината на Zoomlion използва изкуствен интелект, за да разпознава обекти, да оценява разстояния и да изпълнява строителни задачи без постоянна намеса от оператор

447 Снимка: Zoomlion

Китайската компания Zoomlion представи автономен багер с изкуствен интелект, който може самостоятелно да разпознава обекти и да изпълнява сложни строителни задачи. Машината разполага с 3D система за зрение с обхват от 540 градуса и може да позиционира предмети с точност до сантиметър. Технологията беше демонстрирана на изложението bauma CHINA 2026 на 24 ноември.

Новият багер използва модел от типа Vision-Language-Action (VLA), който свързва визуалното възприятие, разбирането на команди и физическите действия. Системата анализира околната среда, разпознава различни обекти и определя тяхното местоположение, ориентация и размери. След това превръща получената информация в конкретни движения на машината.

По време на демонстрациите Zoomlion показа автоматизирано товарене и други строителни операции. Сред тях бяха изграждане на стени и прецизно подравняване на тръби. За последното се използва хидравличен прикачен механизъм на Steelwrist, който работи с обратна връзка от камерите в реално време. Така багерът може да поставя и позиционира елементи с точност до сантиметър.

Това е важно за задачи, които обикновено изискват продължителен опит и внимателен контрол от оператора. Автоматизацията им може да намали необходимостта от постоянна човешка намеса при повтарящи се строителни дейности.

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Машината разполага с панорамни камери, които осигуряват видимост на 360 градуса около нея. Допълнителната 3D система за визуализация разширява обхвата до 540 градуса и позволява по-подробно възприемане на околната среда.

За безопасността се грижат още система за предупреждение при риск от сблъсък и електронни географски ограничения. Последните позволяват да се задават зони, в които машината може или не може да работи.

Кабината също е модернизирана. Операторът може да използва гласови команди, за да проверява състоянието на оборудването и да получава техническа информация. Гласовото управление обхваща и ежедневни функции като отваряне на прозорците, осветлението и климатичната система.

Zoomlion не разглежда автономния багер като самостоятелен проект. Компанията разработва обща технологична платформа, която трябва да позволява на различните ѝ машини да споделят постиженията си в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Основата е системата Zbrain Industrial Embodied Intelligence. Тя обединява технологии за визуално възприятие, навигация и управление на движенията. Така разработките за строителната техника могат да подобряват възможностите на хуманоидните роботи, а напредъкът при роботите може да се пренася към тежките машини.

Друг важен компонент е платформата RobotOps Intelligent Operations System. Тя управлява събирането на данни, обучението на AI моделите, симулациите, проверката на резултатите, внедряването и последващата поддръжка.

Zoomlion разполага със значителна база за развитие на тези технологии. Индустриалната интернет платформа на компанията свързва над 1,8 милиона машини в повече от 170 държави. В нея се съхраняват над 5 петабайта индустриални данни и приблизително 10 000 индустриални модела.

На изложението Zoomlion показа и два хуманоидни робота - Z01 и Z03. Колесният Z03 демонстрира способност да сортира произволно разположени предмети с точност до милиметър.

Роботът съчетава 3D визуално възприятие с усъвършенствано управление на движенията. Това му позволява да борави с предмети с различни форми, размери и материали. Компанията вече е разработила 10 модела роботи и ги е изпитала в близо 20 различни приложения. Част от тях участват в инспекции на производствени съоръжения и сортиране на пратки в индустриалния комплекс Zoomlion Smart City.

Двуногият Z01 също демонстрира възможностите си. Той може да извършва координирани движения, да посреща посетители и да провежда обиколки. Zoomlion планира да започне серийното му производство в близко бъдеще.

С новите разработки китайската компания показва как изкуственият интелект постепенно излиза извън сферата на софтуера и навлиза в тежката индустрия. Целта е машините не просто да изпълняват предварително зададени движения, а да възприемат средата, да вземат решения и да реагират самостоятелно на промените в нея.

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