1357 Снимка: tech.sina.com.cn

Китайски учени съобщиха за пробив в изследванията на ядрения синтез, след като успяха да постигнат плътност на плазмата, която доскоро се смяташе за физически невъзможна. Резултатите идват от експерименталния реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), известен още като "изкуственото слънце" на Китай.

На 1 януари изследователи от Институтите по физически науки в Хефей към Китайската академия на науките публикуваха проучване в списание Science Advances, в което описват как са надхвърлили т.нар. лимит на Грийнуолд - емпирична граница, според която по-високата плътност на плазмата води до нестабилност и срив на реакцията.

Ядреният синтез, процесът, който захранва звездите, обещава почти неизчерпаем източник на чиста енергия. За да се осъществи обаче, трябва да се постигне температура от около 150 милиона градуса по Целзий. Освен това плазмата трябва да се задържа стабилно от магнити, за да не докосне стените на реактора. Тя трябва и да е достатъчно плътна. Тези задачи досега се оказваха изключително трудни.

Китайският екип е разработил нов подход, създавайки среда с високо газово налягане още преди формирането на плазмата, което намалява разрушителното ѝ взаимодействие със стените на реактора. Допълнително енергия се подава контролирано по време на нагряването, което позволява равномерно увеличаване на плътността без загуба на стабилност.

В резултат учените са постигнали плазмени плътности, значително надхвърлящи досегашните емпирични ограничения. Според съавтора на изследването Пин Чжу това откритие отваря "практичен и мащабируем път" към следващо поколение токамаци и реактори с горяща плазма.

Макар че комерсиалното производство на енергия чрез ядрен синтез все още изисква редица допълнителни пробиви, преодоляването на лимита на Грийнуолд се счита за ключова стъпка напред. То е поредно доказателство за напредъка на Китай в областта на чистите енергийни технологии и не е първият пробив и рекорд за реактора EAST.

