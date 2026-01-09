22070 Снимка: Xinhua

Китай официално постави нов световен рекорд в научната инфраструктура, след като завърши най-мощната хипергравитационна центрофуга на планетата, способна да симулира гравитация, 1900 пъти по-силна от земната. Съоръжението е част от мащабния научен комплекс CHIEF (Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility) и надминава както предишните китайски постижения, така и всички подобни инсталации в САЩ.

Новата центрофуга, наречена CHIEF1900, е разработена от Shanghai Electric Nuclear Power Group и е естествено продължение на по-ранния модел CHIEF1300, който влезе в експлоатация през септември 2025 г. Новата система предлага 46% по-голям капацитет, достигайки до 1900 g-тонa - мярка, която комбинира гравитационното ускорение и масата на тестовите обекти.

По думите на проф. Чън Юнмин, главен учен на проекта и преподавател в университета "Джъдзян":

"Целта ни е да създаваме експериментални среди от милисекунди до десетки хиляди години и от атомни до километрови мащаби - при нормални и екстремни температури и налягания. Това ни дава шанс да открием напълно нови физични явления и теории."

За какво се използва хипергравитацията

Центрофугите в комплекса CHIEF не са научна екзотика, а изключително практичен инструмент. Те позволяват на учените да "компресират времето", като симулират десетилетия или дори векове на натоварване само за часове. Това прави възможни експерименти, които иначе биха били невъзможни или прекалено скъпи.

Сред основните приложения са анализ на устойчивостта на язовири и големи инфраструктурни проекти, симулации на земетресения и свлачища, изследвания на дългосрочното съхранение на ядрени отпадъци, моделиране на геоложки процеси и структурни деформации, както и изследване на сплави и материали.

CHIEF1900 е инсталирана на 15 метра под земята под кампуса на университета "Джъдзян" в Ханджоу. Причината е чисто практична - при работа центрофугата генерира мощни вибрации, които биха били проблематични в надземна среда.

За да се справи с екстремните условия, съоръжението разполага със вакуумна охлаждаща система и специална вентилация за отвеждане на топлината, генерирана при високите обороти.

По официални данни изграждането на комплекса е струвало около 285 милиона долара. Китайските власти заявяват, че CHIEF ще бъде отворена платформа за международни учени, като вече са отправени покани към изследователи от цял свят.

Въпреки че CHIEF1900 все още не е започнала реални експерименти, очаква се това да се случи в най-близко бъдеще.

