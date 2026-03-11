Китай разработва два типа ракети носители за многократна употреба и в близките месеци ще тества едната от тях, пише в. "Чайна дейли", позовавайки се на учен от Китайската академия за ракетни технологии - един от водещите подизпълнители на Китайската корпорация за космически науки и технологии (CASC).

"Понастоящем CASC активно насърчава изследванията и разработката на два типа ракети за многократна употреба с различни технически характеристики. Основната разлика между тях е в начина на връщане", каза Цзян Цзе.

В единия случай ракетата извършва вертикално кацане на първата степен на предварително подготвена площадка, а в другия кацането се осъществява на морска повърхност с последващо използване на мрежа за връщане на степента, предава БТА.

Според Цзян Цзе ракетите носители за многократна употреба позволяват да се намали цената и да се повиши ефективността на изстрелванията с голям товар.

Китай тества успешно космическия си кораб за Луната (снимки)
Виж още Китай тества успешно космическия си кораб за Луната (снимки)

"Наличието и експлоатацията на такива ракети не само ще повиши значително възможностите на Китай и ефективността на излизането в орбита, но и ще позволи да се тестват сложни технологии, както и да се натрупа инженерен опит за разработването на ракети от следващо поколение с голяма товароносимост", добавя тя.

Цзян Цзе съобщи още, че в следващите месеци CASC ще проведе тест за връщане на първата степен на ракетата носител "Чанчжън-10" ("Лонг Марч-10") от морската повърхност с помощта на мрежа.

Освен CASC, редица частни компании, сред които Land-Space и Space Pioneer, също се стремят да разработят свои собствени ракети носители за многократна употреба.

Първата китайска ракета за многократна употреба Zhuque-3 не успя да се приземи
Виж още Първата китайска ракета за многократна употреба Zhuque-3 не успя да се приземи

