3261 Снимка: LandSpace

Китай направи голяма крачка към изстрелването на първата си многократно използваема ракета. Компанията LandSpace извърши статичен тест на двигателите на ракетата си Zhuque-3. Любопитно, но тя е изработена от неръждаема стомана, а развитието ѝ се движи по график за дебютен полет, очакван в края на годината.

Вижте снимки от разработката на Zhuque-3 >> >> >>

Статичният тест е обичайна предполетна процедура, при която двигателите се запалват, докато ракетата остава закрепена за стартовата площадка. Той бележи края на тридневната "първа фаза" на кампанията за първия полет на Zhuque-3, съобщи LandSpace.

"Следващата стъпка е провеждане на планирана репетиция за вертикална интеграция, след което ракетата ще бъде върната в техническата зона за инспекция и поддръжка в подготовка за предстоящия ѝ орбитален полет и приземяване на първата степен," заяви LandSpace в понеделник в платформата X.

Zhuque-3 силно напомня на Falcon 9 - ракетата на SpaceX, която също има многократно използваема първа степен и еднократна горна степен. Подобно на Falcon 9, първата степен на Zhuque-3 се задвижва от девет двигателя - в случая Tianque-12A, разработени от LandSpace.

Двигателят Tianque-12A използва течен метан и течен кислород (LOX) - ключова разлика спрямо Falcon 9, чиито Merlin двигатели изгарят течен кислород и керосин. (Следващото поколение двигатели Raptor на SpaceX, които задвижват мегаракетата Starship, също използват LOX и течен метан.)

Ракетата Zhuque-3 е висока 66 метра и може да изведе около 18 300 килограма в ниска околоземна орбита (LEO) - стойност, сравнима с тази на Falcon 9, чийто капацитет е 22 800 кг.

Статичният тест от понеделник е поредният важен етап в развитието на Zhuque-3. Например, през миналата година LandSpace проведе тестове за изстрелване и кацане на ниска височина с ракетата, а през юни тази година - друг статичен тест.

Базираната в Пекин компания LandSpace, основана през 2015 г., също така разработва еднократната ракета Zhuque-2.

През юли 2023 г. тя стана първата ракета с гориво LOX-метан, достигнала околоземна орбита.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.