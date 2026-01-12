2046 Снимка: People's Daily

Китай тества първата в света мегаватова високовисочинна вятърна система. Тя лети във въздуха, подобно на дирижабъл и е предназначена за използване в градска среда. Гигантската система от турбини е наречена S2000 SAWES (Stratosphere Airborne Wind Energy System), пише Interesting Engenering.

Събитието бележи прехода на китайските технологии за добив на вятърна енергия на голяма височина от експериментален етап към реално инженерно приложение.

S2000 SAWES има гигантски размери - около 60 метра дължина, 40 метра ширина и 40 метра височина. Турбините са общо 12.

NEW: China is testing a megawatt-scale airborne wind system that captures stronger high-altitude winds, potentially producing up to 10× more energy with 40% less material and 30% lower costs. It could also be quickly deployed to supply emergency power after disasters. pic.twitter.com/hh1Zo48H3U — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 10, 2026

По време на тестовия полет системата се издига за около 30 минути до височина от 2000 метра, където генерира 385 киловатчаса електроенергия. За първи път подобно устройство успешно подава електричество директно към електропреносната мрежа, което го прави световен прецедент в сектора.

По думите на Дун Тиенжуй, изпълнителен директор и главен конструктор на проекта в стартъпа Sawes Energy Technology, една инсталация S2000 може да достига мощност от около 3 мегавата.

На практика това означава, че само за един час работа системата може да произведе достатъчно електроенергия, за да зареди напълно около 30 електромобила от висок клас - от нула до 100%.

От компанията подчертават, че цялата система може да се транспортира в стандартни контейнери. Разгръщането ѝ от пристигане на място до пълна готовност отнема около осем часа, а при наличие на локално газоснабдяване - дори само 4-5 часа. Тя работи еднакво добре както в градове, така и на отдалечени места.

Защо високовисочинният вятър е важен? Основното предимство на този тип технологии е, че на голяма височина ветровете са по-силни и по-постоянни, което увеличава ефективността на производството. Освен това SAWES системите заемат минимална площ, изискват по-малко инфраструктура и имат по-слаб екологичен отпечатък в сравнение с традиционните вятърни паркове.

Според експерти това ги прави особено подходящи за труднодостъпни или слабо населени региони, където изграждането на класическа енергийна инфраструктура е сложно и скъпо.

Китай смята ветровете, духащи на височина между 500 и 10 000 метра за голям и неизползван досега източник на възобновяема енергия, който трябва да се оползотвори. Поради тази причина Пекин финансира разработката на технологии за това от 2016 година насам.

По данни на Националната енергийна администрация, към края на ноември 2025 г. страната разполага с 3,79 теравата инсталирана възобновяема електроенергийна мощност, като вятърната енергия достига 600 гигавата - ръст от над 22% на годишна база.

