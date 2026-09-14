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Китайските компании започват все по-активно да използват ИИ агенти не само при разработката на софтуер, но и в един от най-сложните сегменти на технологичната индустрия - проектирането на полупроводникови чипове. Според представители на местната индустрия новият подход вече дава впечатляващи резултати и позволява някои етапи от разработката да бъдат завършвани до четири пъти по-бързо.

Изкуственият интелект

За това разказа Лю Вейпин, председател на съвета на директорите на Empyrean Technology - китайска компания, специализирана в EDA софтуер за проектиране на интегрални схеми. По думите му при използване на ИИ агенти за оптимизация на дизайна и симулация на поведението на бъдещия чип процес, който традиционно отнема около четири седмици, вече може да бъде извършен само за една. Той представи резултатите по време на изложението International Integrated Circuit Innovation в Шанхай, като определи случващото се като сериозна промяна в самия начин, по който инженерите работят със софтуера.

Основната разлика е, че специалистите постепенно престават да управляват всеки инструмент поотделно. Вместо това те задават задачи на ИИ агенти, които сами могат да координират отделни етапи от процеса, да анализират резултатите и да предлагат оптимизации. Ако този модел се наложи, той може да промени не само скоростта на разработка, но и самата структура на инженерните екипи, тъй като част от рутинната работа ще бъде поета от автономни системи.

Empyrean очаква промяната да засегне и бизнес модела на производителите на EDA софтуер. Вместо традиционното лицензиране на базата на отделни работни места, компаниите могат постепенно да преминат към плащане според реалното използване на ИИ ресурси и броя обработени токени. Empyrean разработва и собствена EDA платформа, в която нейните агенти ще могат да комуникират с ИИ системи на партньори и други доставчици, създавайки по-автоматизирана среда за разработка на чипове.

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За Китай това има и стратегическо значение. Пекин от години инвестира в намаляване на зависимостта си от западни технологии в полупроводниковата индустрия, като усилията вече не са насочени само към производственото оборудване и самите фабрики. Софтуерът за проектиране остава един от най-важните елементи от веригата, а китайските власти си поставят за цел местни EDA решения да излязат по-сериозно на световния пазар до 2030 г.

Конкуренцията обаче няма да бъде лесна - американската Cadence също вече внедрява ИИ чрез своя ChipStack AI Super Agent, предназначен за автоматизация и проверка на сложни процеси при разработването на чипове. Това означава, че изкуственият интелект може да се превърне в следващото голямо бойно поле в глобалната полупроводникова надпревара.

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