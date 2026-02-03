Почти съвършените вериги на доставки в азиатската държава правят масовото производство на сложна техника в САЩ по-трудно, скъпо и неконкурентно

774 Снимка: Tesla

Амбицията на Илон Мъск да изнесе производството на хуманоидния робот Optimus изцяло в САЩ се сблъсква със сериозно предизвикателство - почти всички ключови компоненти на машината в момента се произвеждат в Китай. Това поставя под въпрос както сроковете, така и ценовите цели на проекта.

Tesla обяви, че планира да преоборудва своя завод във Фримонт, Калифорния, за производство на хуманоидни роботи, с цел достигане на капацитет от до 1 милион броя годишно. Въпреки това анализ на Morgan Stanley показва, че изключването на китайски компоненти от веригата за доставки на Optimus Gen 2 би увеличило производствените разходи почти трикратно - от около 46 000 долара до приблизително 131 000 долара на робот.

Подобен сценарий би бил сериозен удар за стратегията на Tesla, тъй като компанията си поставя за цел крайната цена на Optimus да бъде около 20 000 долара. За сравнение, китайски производители вече предлагат хуманоидни роботи като Unitree G1 на цена около 16 000 долара, възползвайки се от мащабната и добре оптимизирана индустриална база в страната.

В момента ключовите компоненти на Optimus се произвеждат в Китай, докато финалното сглобяване се извършва в САЩ. През последните три години Tesla е изградила партньорства с редица китайски доставчици, които са участвали активно в научноизследователската и развойната дейност по проекта. Според публикации в South China Morning Post, по-голямата част от частите за робота - включително задвижващи механизми, мотори, редуктори и системи за машинно зрение - се произвеждат именно там.

Тази екосистема вече е наричана от доставчиците "Optimus верига", по аналогия с производствената мрежа на iPhone в Китай. По данни на изданието Tesla е финализирала партньорства с няколко китайски компании за мащабно производство, като в момента доставчиците изпращат малки серии компоненти и получават обратна връзка от американския производител.

Основната причина за тази зависимост са по-ниските разходи по веригата за доставки, но и активната държавна подкрепа в Китай. Производителите в сектора на хуманоидните роботи се възползват от данъчни облекчения, субсидии и финансиране за научни изследвания, което допълнително намалява крайната цена на хардуера.

Паралелно с това Tesla ускорява плановете си за Optimus. Компанията обяви, че ще представи версията Optimus V3 през първото тримесечие на годината, а по време на последния финансов отчет стана ясно, че производството на Model S и Model X във Фримонт ще бъде постепенно ограничено, за да се освободи капацитет за роботите. По време на Световния икономически форум в Давос Мъск заяви, че Optimus ще бъде достъпен за покупка до края на 2027 г., като Tesla вече сигнализира за интерес и към китайския пазар чрез официални съобщения в Weibo.

Анализаторите все по-често описват развитието на сектора като разделение между "американски мозък" и "китайско тяло". Докато САЩ водят в разработката на изкуствен интелект и т.нар. физически AI, който позволява на машините да взаимодействат с реалния свят, производството на хардуер и веригите за доставки остават концентрирани в Китай. Компании като NVIDIA, Tesla и Google доминират в софтуерната и интелектуалната част, докато китайските доставчици контролират мащабното производство.

Според прогноза на Morgan Stanley, пазарът на компоненти за хуманоидни роботи може да генерира до 780 милиарда долара приходи до 2040 г., като именно доставчиците на хардуер се очаква да бъдат първите големи печеливши от разрастването на този сектор.

