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Китайската ракета Long March 3B/E успешно изведе в орбита комуникационния спътник Tianlian-2-06, въпреки че беше ударена от мълния малко след изстрелването си.

Инцидентът е станал около 30 секунди след старта на ракетата, който се състоя на 23 юли от Центъра за изстрелване на спътници Сичан в югозападната китайска провинция Съчуан. Любителски видеоклип показва момента, в който мълния поразява издигащата се ракета. Тя обаче продължава курса си и достига геостационарна преходна орбита.

Новият спътник Tianlian-2-06 ще разшири комуникационните възможности на Китайската космическа станция, като ще подобри предаването на данни и връзката между орбиталния комплекс и наземните станции. Не е съобщено мълнията да е нанесла повреди по ракетата или да е повлияла на изпълнението на мисията.

Ракетата Long March 3B е един от най-използваните китайски носители за извеждане на спътници в геостационарни орбити и е проектирана да работи при различни атмосферни условия. Успешното приключване на мисията въпреки удара от мълния демонстрира устойчивостта на системите на ракетата при екстремни условия.

Едно изстрелване на Long March 3B струва между 50 и 70 милиона долара. Long March 3B може да бъде с 3 или с 4 степени, като тя е допълнена от 4 ракетни ускорителя. Използването гориво е токсичната комбинация от диазотен тетраоксид и асиметричен диметилхидразин. На ниска околоземна орбита ракетата може да достави 11 тона полезен товар.

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