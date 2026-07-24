Long March 3B е един от най-използваните китайски носители за извеждане на спътници

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Китайската ракета Long March 3B/E успешно изведе в орбита комуникационния спътник Tianlian-2-06, въпреки че беше ударена от мълния малко след изстрелването си.

Инцидентът е станал около 30 секунди след старта на ракетата, който се състоя на 23 юли от Центъра за изстрелване на спътници Сичан в югозападната китайска провинция Съчуан. Любителски видеоклип показва момента, в който мълния поразява издигащата се ракета. Тя обаче продължава курса си и достига геостационарна преходна орбита.

Новият спътник Tianlian-2-06 ще разшири комуникационните възможности на Китайската космическа станция, като ще подобри предаването на данни и връзката между орбиталния комплекс и наземните станции. Не е съобщено мълнията да е нанесла повреди по ракетата или да е повлияла на изпълнението на мисията.

Ракетата Long March 3B е един от най-използваните китайски носители за извеждане на спътници в геостационарни орбити и е проектирана да работи при различни атмосферни условия. Успешното приключване на мисията въпреки удара от мълния демонстрира устойчивостта на системите на ракетата при екстремни условия.

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Lightning struck a Chinese rocket moments after liftoff.



Despite the dramatic strike, the Long March-3B launch vehicle was not damaged, and the mission successfully placed the Tianlian-2-06 communications satellite into orbit. pic.twitter.com/fB1vIxzjJs — China pulse (@Eng_china5) July 24, 2026

Едно изстрелване на Long March 3B струва между 50 и 70 милиона долара. Long March 3B може да бъде с 3 или с 4 степени, като тя е допълнена от 4 ракетни ускорителя. Използването гориво е токсичната комбинация от диазотен тетраоксид и асиметричен диметилхидразин. На ниска околоземна орбита ракетата може да достави 11 тона полезен товар.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.