Китайската компания DAMODA представи в края на септември контейнеризираната си Automated Drone Swarm Container System. Само с натискане на бутон тя може бързо да разгърне и след това да прибере стотици (според производителя — теоретично и хиляди) малки квадрокоптери. Макар фирмата да позиционира продукта за организиране на светлинни шоута за забавление, самата концепция напомня твърде много на системата за изстрелване на дронове, използвана от Украйна при нейната операция "Паяжина".

Според демонстрационните клипове и съобщенията на DAMODA, първоначалната конфигурация включва поне 12 плоски шини (racks) с по 54 дрона във всяка — общо 648 апарата. При стартиране шините се издърпват от контейнера по телескопични релси и осигуряват синхронизирано излитане. След края на изпълнението дроновете се приземяват и се прибират обратно в контейнера, който може да бъде превозван на камион и разположен бързо на различни места.

Компанията подчертава предимствата: "по-малко оператори, по-бърз монтаж и повторяеми изпълнения". DAMODA също държи рекорд на Guinness за "най-много дистанционно управлявани мултироторни дронове едновременно" (11 198).

Подобни контейнеризирани решения лесно могат да бъдат адаптирани за военни цели — бързо разгръщане на големи групи дронове за разузнаване, електронна война или кинетични атаки. Множество такива контейнери, разположени върху камиони, биха могли дори да парализират ПВО отбраната на противника.

През юни украински сили извършиха координирани атаки срещу няколко руски авиобази, използвайки "камикадзе" квадрокоптери, стартирани от контейнери, прикрити като малки бараки и пренасяни на камиони. Операцията бе наречена "Паяжина". Украинските власти обявиха, че са унищожили или повредили 41 руски самолета; анализи на САЩ (DIA) оцениха загубата на поне 10 стратегически бомбардировача от руска страна.

Дронове, излитащи от малки камиони и бусове, бяха използвани от Израел за атака по водещи ирански командири в Техеран. Именно с такава парализираща атака започна и войната от това лято между двете държави.

Контейнеризираните платформи за изстрелване комбинират бързо разгръщане със заредени шини и вградени батерии за презареждане — характеристики, които правят системата удобна за многократно използване. Ако към това се добави повишена автономност и алгоритми за динамично таргетиране (изкуствен интелект), потенциалът за ефективни, бързи и мащабни атаки нараства значително.

Противодействието е трудно. Традиционните зенитни оръдия, лазери или ракети не са ефективни срещу масови, бързи и евтини цели; электронното и насоченото действиe с микровълни имат ограничения по обхват и посока; интерцепторни дрони и комплексни EW решения се смятат за по-перспективни, но също имат своите ограничения.

Според анализаторите напредъкът на Китай в дроновете и системите им за изстрелване го правят опасен противник не само за Тайван, но дори и за САЩ. Щатите, а и техни съюзници като Германия, също разработват технологии за масово изстрелване на дронове от контейнери.

