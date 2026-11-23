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Европейската комисия потвърди първото установено изтичане на лични данни вследствие на мащабната кибератака срещу нейните информационни системи, за която стана известно миналата седмица. Засегната е онлайн платформата EU Academy, а сред откраднатата информация има имена и имейл адреси на потребители. Междувременно се появиха и подозрения, че зад атаката може да стои хакерска група, свързана с Китай, съобщават "Политико", Ройтерс и Eвронюз.

Новите разкрития идват месец след 22 октомври, когато специалистите по киберсигурност на Европейската комисия за първи път засичат подозрителна активност във вътрешните ѝ мрежи. Въпреки предприетите защитни мерки институцията все още не е потвърдила, че кибератаката е напълно овладяна.

Говорителят на Комисията Томас Рение потвърди днес за кибератаката и съобщи, че е засегнала платформата EU Academy, която предоставя онлайн обучения и образователни материали, свързани с политиките и дейността на Европейския съюз.

В резултат на пробива са изтекли лични данни на нейни потребители. Сред тях са имена и електронни адреси, но засега не е ясно колко души са засегнати и дали е компрометирана допълнителна информация, съобщава служител на ЕС пред "Политико", пожелал анонимност.

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Достъпът до платформата е временно преустановен, а потребителите са уведомени чрез съобщение на сайта ѝ. В съобщението са включени указания как потребителите могат да потърсят съдействие. За пробива е бил информиран и Европейският надзорен орган по защита на данните.

От Европейската комисия предупреждават за възможни последващи измамни съобщения и опити за фишинг, при които извършителите могат да използват откраднатите данни.

На този фон Euronews съобщава, позовавайки се на два източника, запознати със случая, че в Европейската комисия се обсъжда версията за участие на хакери, свързани с Китай.

Според изданието сред служителите на институцията се използва кодовото название "Panda" за предполагаемите извършители. В сферата на киберсигурността подобни наименования често се използват при обозначаването на групи, за които се предполага връзка с определени държави.

Подозренията са свързани както със сложността на атаката, така и с възможното използване на инструмента ARTEX, разработен в Китай и базиран на технологии с изкуствен интелект. Той позволява автоматизирано откриване на уязвимости в информационни системи, които могат да бъдат използвани за проникване.

Евронюз посочва, че компании за киберсигурност, сред които "Майкрософт" и "КраудСтрайк", са свързвали използването на подобни инструменти с кампании за кибершпионаж, приписвани на китайски хакерски групи.

Към момента обаче няма официално потвърждение, че Китай стои зад конкретната атака срещу Европейската комисия. Разследването продължава, а Пекин последователно отхвърля обвиненията, че подкрепя или ръководи хакерски операции срещу чужди институции.

Според информацията на Евронюз първоначалната оценка на специалистите е, че нападателите не са се насочили към конкретен служител или отделна система. Вместо това те вероятно са се опитвали да установят докъде могат да проникнат в информационната инфраструктура на Европейската комисия.

Още при първите публикации за атаката миналата седмица стана ясно, че тя е довела до сериозни затруднения в работата на институцията.

По информация на "Политико" част от вътрешните системи, включително приложения за управление на заплати, работно време, отпуски и възстановяване на разходи, са били временно недостъпни. Прекъсванията са продължили около десет дни, а някои приложения са останали извън строя и след това.

Служители на Европейската комисия са изразили недоволство и от начина, по който ръководството е информирало персонала за инцидента. Синдикални представители са настояли за по-голяма прозрачност относно мащаба на пробива и потенциалния риск за личните данни на работещите в институцията.

Според "Политико" изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен и еврокомисарят по бюджета Пьотр Серафин са предупредили служителите, че са възможни допълнителни временни прекъсвания на информационните системи заради актуализации и нови мерки за сигурност.

От Комисията подчертават, че засега няма потвърдени доказателства за масово изтичане на лични данни на нейни служители. Това обаче не изключва установяването на допълнителни поражения в хода на разследването.

На въпрос дали атаката вече е овладяна говорителят Томас Рение отказа да даде категоричен отговор.

"Докато разследването продължава, няма да правя окончателни изявления на този етап", заяви той, цитиран от Associated Press.

Европейската служба за киберсигурност CERT-EU вече е предупреждавала за рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект при кибератаки. В публикация от 4 ноември службата посочва ARTEX като инструмент, който може да улесни автоматизираното откриване и използване на уязвимости.

От CERT-EU обаче не са потвърдили публично, че именно този инструмент е бил използван при атаката срещу Европейската комисия.

Евронюз отбелязва, че това не е първият сериозен инцидент с киберсигурността на институцията през 2026 г. По-рано през годината са регистрирани атаки срещу облачната инфраструктура, обслужваща част от сайта Europa.eu, както и срещу мобилната инфраструктура на Комисията.

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