517 Снимка: USAF

Китайски военни анализатори и държавни медии поставиха под съмнение перспективите на американския изтребител от шесто поколение F-47, част от програмата Next-Generation Air Dominance (NGAD) на Военновъздушните сили на САЩ. Според коментари от Пекин, самолетът е концептуално изпреварен от китайски разработки, които вече са във фаза на активни летателни изпитания, пише 19fortyfive.

Вижте всички известни изтребители от шесто поколение >> >> >>

F-47 беше представен преди около година от президента на САЩ Доналд Тръмп, след като програмата NGAD беше възложена на Boeing. Самият Тръмп обяви името на самолета, като го свърза символично с номера на своя президентски мандат. По думите му тогава, новият изтребител нямал аналог в света и щял да бъде "най-разрушителният самолет, създаван досега".

По време на Световния икономически форум в Давос обаче американският президент даде сигнали за известно дистанциране от проекта. Тръмп заяви, че не изключва промяна на обозначението F-47, ако реши, че не желае името му да бъде трайно обвързано с програмата. Това породи спекулации, че Белият дом е наясно със сериозните технологични и бюджетни предизвикателства, пред които е изправен проектът.

Програмата NGAD има за цел да създаде изтребител от шесто поколение с адаптивен двигател, способен да променя режима си на работа, ново поколение сензори и оръжия, както и значително по-високо ниво на мрежова свързаност. Очаква се самолетът да има боен радиус от около 1000 морски мили, което би представлявало сериозен скок спрямо настоящите американски изтребители от пето поколение като F-22 и F-35.

Основната мисия на F-47 е да осигури въздушно превъзходство срещу Военновъздушните сили на Народоосвободителната армия на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Именно в този контекст Пекин засилва критиките си към американския проект.

Китайски източници твърдят, че страната вече тества два собствени изтребителя от шесто поколение - J-36, разработван от Chengdu, и J-50, свързван с Shenyang Aircraft Corporation. По данни на китайските медии, прототипите са във въздуха от края на 2024 г., а темпото на разработка значително надвишава това на американската програма.

Доклад на американското Министерство на отбраната от декември 2025 г. оценява, че китайските проекти вече са преминали фазата на концептуално развитие и се намират в активен етап на летателни изпитания. Първоначалната оперативна готовност на тези платформи се очаква в средата на 30-те години на века, което съкращава стратегическия прозорец за САЩ.

Китайският военен анализатор Джан Сюефън коментира, че F-47 като цяло отговаря на изискванията за изтребител от шесто поколение, включително липсата на вертикални опашки и използването на т.нар. "lifting body" фюзелаж за намаляване на радиолокационната забележимост. Въпреки това той и други експерти от Пекин посочват като слабост наличието на предни хоризонтални стабилизатори, известни като канарди.

Според китайските анализатори тези елементи могат да влошат стелт характеристиките на самолета в сравнение с безопашни конструкции от типа на летящо крило, каквито се твърди, че използват J-36 и J-50. В китайските разработки се залага на алтернативни решения като подвижни краища на крилата, които да осигурят управляемост без компромис със скритостта.

От Пекин твърдят, че използването на канарди е подход от по-стари поколения бойни самолети и не отговаря на тенденциите при шесто поколение изтребители. В този контекст китайските коментари представят F-47 като проект, който още при представянето си изостава спрямо новите концепции в бойната авиация.

Съществува и още една голяма разлика между САЩ и Китай. Двата китайски проекта са предназначени за различни роли. J-36 има по-необичайна конфигурация с три двигателя. Самолетът е тактически бомбардировач, който може да носи голямо количество боеприпаси на далечни разстояния. J-50 е с по-малки размери и е по-класически мултифункционален изтребител. Има възможност той да може да се базира и на самолетоносачи. За J-50 се знае, че ще може да лети и в безпилотен режим, макар кабината да не е елиминирана. В следствие на тестовете J-50 вече е претърпял лека промяна в дизайна. Това само показва, че за пръв път от десетилетия американската авиоиндустрия може да се окаже в ролята на догонващ.

Само преди седмица САЩ решиха да дадат зелена светлина на разработката на втори изтребител от шесто поколение. Проектът носи кодово име F/A-XX и ще е предназначен за американския флот.

Великобритания също разработва изтребител от шесто поколение, наречен Tempest. В проекта участва и Италия. Знае се, че самолетът ще е с дълбока интеграция на изкуствен интелект, но първите полети най-вероятно ще започнат през началото на идното десетилетие. Япония също е заинтересувана от този проект, като вече е обединила усилията на своята програма F-X с тези на Великобритания и Италия.

Франция, Германия и Испания имат обединена програма за разработка на изтребител от шесто поколение Next-Generation Fighter, но тя е в ранен етап, като стартът на разработките е даден в 2019 година, а след това се сблъска с известни забавяния.

Русия разработва МиГ-41 като бъдещ изтребител от шесто поколение, но той ще е по-специфичен. Акцентът ще е върху полети с над 3000 км/ч и намиране на достоен наследник на МиГ-31. Проектът обаче не е в напреднала фаза.

Швеция също планира изтребител от шесто поколение, който да замени JAS 39 Gripen. Първите конкретни подробности около този проект ще станат ясни през 2031 година. Това означава, че проектът може да бъде приключен най-рано в края на следващото десетилетие, а доста вероятно и през 40те години на този век. Има шансове Швеция да се присъедини към общия проект на Великобритания, Италия и Япония, ако той се развие в посока, която да отговори на шведските изисквания.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.