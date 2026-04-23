Подобни практики вече се наблюдават и в други части на света, но работещите не ги приемат безкритично

312 Снимка: iStock by Getty Images

Все повече компании в Китай изискват от служителите си да документират детайлно работните си процеси с цел създаване на AI системи, които в бъдеще могат да ги заместят. За това съобщава MIT Technology Review.

По данни на изданието, работодатели инструктират служителите да описват всяка стъпка от работата си, за да могат тези процеси да бъдат автоматизирани чрез т.нар. AI агенти. Сред използваните инструменти е OpenClaw, който набира популярност в страната.

Подобни практики вече се наблюдават и в други части на света. В Силициева долина стартъпът Mercor наема специалисти, които обучават AI модели, способни да изпълняват техните задачи.

В Китай темата предизвиква широк обществен отзвук. Проектът Colleague Skill става вирусен в социалните мрежи. Софтуерът използва чат история и профилни данни на служители, за да създава подробни инструкции за тяхната работа.

"Изненадващо добър е. Улавя дори малките особености на човека, като реакциите и начина на писане", казва технологичният специалист Амбър Ли от Шанхай пред MIT Technology Review.

Разпространението на подобни инструменти поражда опасения и сред институциите. Държавни агенции и компании предупреждават служителите да не инсталират някои от тези приложения заради рискове за сигурността, включително изтичане на данни и случайно изтриване на информация.

Служителите реагират все по-критично на тенденцията. Част от тях разработват инструменти, които да затруднят автоматизацията. Един от примерите е решение, създадено от продукт мениджъра Коки Сю, което пренаписва работни инструкции така, че да не могат да бъдат използвани от AI системи.

"Първоначално исках да напиша статия, но реших, че е по-полезно да създам нещо, което да се противопостави на тази тенденция", казва той.

Въпреки че ефективността на AI агентите все още се обсъжда, компаниите продължават да инвестират в автоматизация. За собствениците на бизнес това означава по-ниски разходи и по-голяма ефективност. За работещите обаче въпросът за бъдещето на труда остава отворен.

"Важно е да следим тези тенденции, за да участваме в начина, по който ще се използват", допълва Сю.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.