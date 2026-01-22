908 Снимка: Ernie T. Wright/NASA via AP

Китайски учени направиха откритие, което може да се окаже повратна точка в съвременната наука за материалите. В първите в историята проби, донесени от обратната страна на Луната, изследователите са открили еднослойни въглеродни нанотръби - структура, която досега е била създавана единствено в лабораторни условия. Това означава, че за първи път подобен високотехнологичен материал е засечен като естествено образувание в космическата среда.

Пробите са доставени на Земята през юни 2024 г. от китайската лунна мисия Chang"e-6 - научен пробив, който превърна Китай в първата държава, успяла да върне материал от обратната страна на Луната. След продължителен процес на сортиране и подготовка, пробите са били предоставени на научни екипи за детайлни изследвания. Това дава възможност за изучаване на лунната геология от напълно нов ъгъл, тъй като досега човечеството разполагаше само с образци от видимата страна на спътника.

Според публикуваните резултати, в пробите са открити изключително тънки въглеродни тръби с дебелина на стените само един атом. По своите характеристики те напълно съответстват на мономолекулярни въглеродни нанотръби - материал със забележителна здравина, отлична електропроводимост и изключителни топлинни свойства. Досега в природата са били откривани единствено многослойни наноструктури, например във въглищни отлагания или като резултат от екстремни температури при горски пожари, което прави това откритие особено значимо.

Учените предполагат, че формирането на тези нанотръби на Луната е резултат от комбинация от екстремни фактори. Сред тях са микрометеоритните удари, продължителното въздействие на слънчевия вятър и следи от древна вулканична активност.

При такива условия въглеродът на лунната повърхност може да се изпарява и да взаимодейства с желязото в реголита, пренареждайки молекулярната си структура до образуването на еднослойни нанотръби - процес, който на Земята би бил практически невъзможен без сложна технологична намеса.

Значението на откритието излиза далеч извън рамките на лунната геология. То показва, че сложни въглеродни структури могат да се образуват естествено в космоса, без участие на човешки технологии. Това разширява разбирането за процесите на формиране на материята във Вселената и може да има сериозни последствия както за бъдещи космически мисии, така и за разработката на нови материали с приложение в електрониката, енергетиката и нанотехнологиите.

