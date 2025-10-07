Интелигентна биотехнология може да превърне океаните в устойчив източник на енергия и материали

Снимка: Tokyo Metropolitan University

Учени от Китайската академия на науките и Университета по електронни науки и технологии на Китай представиха пробивна технология, която използва модифицирани микроби за извличане на въглероден диоксид (CO2) от морската вода и преобразуването му в полезни продукти - пластмаса, горива, лекарства и дори хранителни добавки. Това е потенциално революционен подход към глобалния проблем с въглеродните емисии и прегряването на планетата.

Според изчисления на Climate Interventions в момента премахването на един тон CO2 от морската вода струва около 373 щ. долара. Новият китайски метод обещава да намали тази стойност до едва 230 щ. долара за тон, като постига ефективност до 70% и изисква минимално количество енергия - само 3 киловатчаса на килограм извлечен въглероден диоксид.

Технологичната верига започва с подкиселяване на морската вода, което позволява отделянето на CO2. След това водата се неутрализира и връща обратно в океана, а уловеният въглерод се преобразува чрез катализатор от бисмут в мравчена киселина. Тази киселина служи за "храна" на модифицирани микроорганизми Vibrio natriegens, които в резултат произвеждат янтарна киселина - ценна суровина за биоразградима пластмаса, горива и лекарства.

Екипът вече тества различни сценарии за мащабиране на процеса с цел индустриално приложение. Ако проектът се реализира успешно, в рамките на няколко години океаните могат да се превърнат в огромен, възобновяем източник на суровини, които същевременно намаляват въглеродния отпечатък.

