Учени от Китайската академия на науките и Университета по електронни науки и технологии на Китай представиха пробивна технология, която използва модифицирани микроби за извличане на въглероден диоксид (CO2) от морската вода и преобразуването му в полезни продукти - пластмаса, горива, лекарства и дори хранителни добавки. Това е потенциално революционен подход към глобалния проблем с въглеродните емисии и прегряването на планетата.

Според изчисления на Climate Interventions в момента премахването на един тон CO2 от морската вода струва около 373 щ. долара. Новият китайски метод обещава да намали тази стойност до едва 230 щ. долара за тон, като постига ефективност до 70% и изисква минимално количество енергия - само 3 киловатчаса на килограм извлечен въглероден диоксид.

Технологичната верига започва с подкиселяване на морската вода, което позволява отделянето на CO2. След това водата се неутрализира и връща обратно в океана, а уловеният въглерод се преобразува чрез катализатор от бисмут в мравчена киселина. Тази киселина служи за "храна" на модифицирани микроорганизми Vibrio natriegens, които в резултат произвеждат янтарна киселина - ценна суровина за биоразградима пластмаса, горива и лекарства.

Екипът вече тества различни сценарии за мащабиране на процеса с цел индустриално приложение. Ако проектът се реализира успешно, в рамките на няколко години океаните могат да се превърнат в огромен, възобновяем източник на суровини, които същевременно намаляват въглеродния отпечатък.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833