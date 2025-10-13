1457 Снимка: Cornell University

Учени от Фуданския университет в Шанхай представиха уникална технология, която може да промени начина, по който се създават процесорите. Те разработиха памет с дебелина само един атом, която може да се интегрира директно в силициевия кристал на чипа. Това откритие, описано в списание Nature, бележи голяма крачка към по-компактни, по-бързи и по-енергийно ефективни изчислителни системи.

Технологията, наречена ATOM2CHIP, използва свръхтънък слой молибденов сулфид, нанесен върху стандартна CMOS структура, произведена по 130-nm процес. Резултатът е хибриден чип, който комбинира контролер с най-тънката NOR памет в света. Учените успяват да постигнат 94,34% изход на годни продукти - стойност, която отговаря на стандартите за масово производство. Работната честота достига 5 MHz, а енергийната консумация е изключително ниска - едва 0,644 пикоджоула на бит.

Изследователите са преодолели и сериозно инженерно предизвикателство - как да свържат различни материали без повреди. Те са създали метод, при който филмовият слой "плава" върху силициевата основа, без да се разрушава, и е защитен от високи температури и електростатични заряди. Това позволява паметта да бъде стабилна и дълготрайна - над 100 000 цикъла на запис и десетилетие гарантирано съхранение на данните.

ATOM2CHIP включва и нов интерфейс, който осигурява директен обмен на данни между контролера и паметта с произволен достъп и 32-битов паралелизъм. Това я прави подходяща за следващото поколение процесори, в които логиката и паметта ще съжителстват в единна структура. Според експертите, технологията може да намери път до индустрията след няколко години, но вече се смята за един от най-важните пробиви в областта на 2D електрониката.

