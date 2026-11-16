Руският научен реактор на бързи неутрони ще бъде използван за експерименти с материали, неутронни изследвания и разработване на реакторно-ускорителни системи

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Китайски учени ще получат възможност да участват в научните изследвания на руския многоцелеви реактор МБИР, който се изгражда в руския Димитровград, наречен на българския комунистически лидер Георги Димитров. Това предвижда споразумение за сътрудничество между структура на руската държавна корпорация "Росатом" и Института по съвременна физика към Китайската академия на науките.

Китайските специалисти ще могат да се включват в научни събития на Международния център за изследвания към реактора, включително в заседанията на неговия консултативен съвет. Двете страни ще проучат и възможностите за използване на МБИР при разработването на реакторно-ускорителни системи (ADS), изследвания на материали и експерименти с неутрони.

МБИР е изследователски реактор на бързи неутрони с натриев топлоносител. Той се изгражда на площадката на Научноизследователския институт по атомни реактори в Димитровград. Реакторът има три контура: първите два използват натрий като топлоносител, а в третия работното тяло е вода и пара. Електрическата му мощност е 55 MW. Проектната му топлинна мощност е 150 мегавата.

Строежът на реактора започва през 2015 година, като се предвижда операциите да стартират през 2027 г. Съоръжението ще се използва за научни експерименти, производство на радиоизотопи, създаване на модифицирани материали и изпитване на оборудване. Основното предназначение на реактора МБИР е провеждането на мащабни реакторни изпитания на иновативни материали и макети на елементи от активните зони на ядрени енергийни системи от четвърто поколение. Сред тях са реактори на бързи неутрони със затворен горивен цикъл, както и малки и средни по мощност реактори с топлинни неутрони.

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Заместник-директорът на китайския институт, професор Юан Хъ, посочва, че реакторът ще даде възможност на учените от страната му да провеждат изследвания с неутрони. "Направленията, заложени в споразумението - реакторно-ускорителните системи и неутронната наука, изискват именно такива експерименти", обяснява той.

От руска страна Василий Константинов, ръководител на консорциума на Международния център за изследвания към МБИР, отбелязва, че опитът на китайския институт в областта на физиката на тежките йони и ускорителите ще бъде полезен при подготовката на научната програма на реактора.

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