Според мнозина, без работещи двигатели от ново поколение и реални тестови успехи, китайските копия ще останат впечатляващи визуализации

3741 Снимка: SpaceX

Все по-голям брой китайски аерокосмически компании открито копират дизайна и концепцията на мегаракетата Starship на SpaceX - проектът на Илон Мъск, който цели напълно многократна употреба и революция в космическите полети.

След успеха на Falcon 9, който драстично намали разходите за изстрелване благодарение на повторно използваемите си степени, SpaceX се насочи към още по-амбициозната система Starship. Проектът обаче все още е в процес на развитие и е белязан от множество неуспешни тестове и експлозии.

Това обаче не е спряло китайските компании да заимстват почти директно дизайна. Съвсем наскоро дебютира концепцията Xingzhou-1 на компанията Beijing Leading Rocket Technology - име, което буквално означава "Звезден кораб 1". Визуализациите на ракетата показват поразителна прилика със Starship - от пропорциите до решетъчните стабилизатори и системата за вертикално кацане.

Според анализатори проектът е все още на изключително ранен концептуален етап, като амбициозната цел е първи полет през 2027 г. Подобни копия вече бяха представени и от други китайски стартиращи компании, сред които Cosmoleap и Astronstone. Някои от тях дори показват рендери на ракети, "улавяни" от стартови кули с механични рамена - почти идентични на известните "пръчици" на SpaceX.

Дори китайската национална космическа програма е демонстрирала тежка ракета с двустепенна, напълно многократна конфигурация и аеродинамични клапи, които силно напомнят на Starship.

Реализацията обаче остава голямото предизвикателство. Китай все още изостава значително в разработването на надеждни повторно използваеми ракети.

Само преди дни частната компания LandSpace неуспешно се опита да приземи първата степен на своята ракета Zhuque-3, която експлодира по време на тестов полет.

Дори SpaceX изпитва сериозни трудности с превръщането на Starship в надеждна система, способна да изстрелва до 150 тона товар. Това поставя под съмнение доколко по-малки и по-слабо финансирани китайски компании ще могат да постигнат подобен пробив.

Междувременно НАСА също изразява притеснения относно забавянето на Starship, който трябва да бъде използван за бъдещи мисии до Луната. Американската космическа агенция вече търси алтернативи, тъй като първото пилотирано кацане след повече от 50 години е планирано за 2027 г.

В интернет общностите скептицизмът е силен. Според мнозина, без работещи двигатели от ново поколение и реални тестови успехи, китайските копия ще останат впечатляващи визуализации.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.