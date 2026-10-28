Alibaba, Tencent и ByteDance преговарят със Samsung и SK hynix за безпрецедентно дълги договори за доставка на сървърни чипове

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Китайските технологични гиганти Alibaba, Tencent и ByteDance са поискали от Samsung Electronics и SK hynix да сключат договори за доставка на памет с продължителност до 10 години. Обичайно подобни дългосрочни споразумения обхващат период между три и пет години, но бързото разрастване на изчислителната инфраструктура за изкуствен интелект принуждава големите облачни компании да търсят много по-сигурни доставки. Преговорите се отнасят основно за сървърна DDR памет и енергийно ефективни LPDDR чипове, които все по-често се използват и в центровете за данни.

Мащабът на недостига личи и от данните на SK hynix. Южнокорейската компания вече е сключила дългосрочни споразумения с 14 големи клиенти, включително водещи доставчици на облачни услуги. Договорените количества покриват повече от половината от планирания ѝ производствен капацитет за 2027 и 2028 г., а с някои клиенти се обсъжда удължаване на стандартния петгодишен срок. Ако към подписаните договори се прибавят и водените в момента преговори, практически цялото производство на DRAM и HBM памет на компанията до 2029 г. вече е разпределено.

Сходна е ситуацията и при Samsung Electronics. Според оценки на анализатори дългосрочните договори вече обхващат около 80% от планираното производство на памет на компанията за 2027 г. При стандартните DRAM и NAND чипове делът е приблизително 70%, докато бъдещите количества от скъпата HBM памет, използвана в ускорителите за изкуствен интелект, вероятно са напълно договорени. Това оставя все по-малко свободни производствени мощности и кара китайските компании да действат бързо, преди американските им конкуренти да си осигурят останалите количества.

За производителите десетгодишните договори носят по-предвидими приходи и позволяват по-точно планиране на инвестициите в нови заводи и производствени линии. Купувачите от своя страна получават гарантирани доставки в момент, когато изграждането на центрове за данни увеличава търсенето на сървърна памет. Рисковете обаче са значителни, защото пазарът традиционно преминава през резки цикли на недостиг и свръхпредлагане. Ако цените паднат, клиентите могат да се окажат обвързани с по-неизгодни условия, а при нов технологичен пробив договорените продукти може да остареят преди изтичането на споразумението.

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Възможностите за избор на доставчик са допълнително ограничени от напрежението между Китай и САЩ. През 2023 г. Пекин забрани използването на продукти на американската Micron в критичната информационна инфраструктура, а през 2025 г. компанията реши да се оттегли от китайския пазар на сървърна памет. Китай разполага и със собствени производители като CXMT, но Samsung и SK hynix все още имат сериозно предимство при производителността, надеждността и масовото производство на високоскоростна памет. Именно това превръща южнокорейските компании в ключови доставчици за бъдещото развитие на китайските услуги с изкуствен интелект.

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