1442 Снимка: Moonshot AI

Китайският стартъп Moonshot AI представи новата версия на своя модел с изкуствен интелект Kimi. Според компанията Kimi K3 вече се конкурира с Fable 5 на Anthropic, който в момента се смята за най-мощния широко достъпен AI модел.

Kimi K3 беше представен на 16 юли. Моделът разполага с 2,7 трилиона параметъра. Това го прави най-големия езиков модел с отворен код, достъпен към момента.

За сравнение, DeepSeek V4 използва 1,6 трилиона параметъра. По-големият брой параметри обикновено позволява по-сложно логическо разсъждение и обработка на по-трудни задачи.

От Moonshot AI определят K3 като най-мощния си модел с отворен код за програмиране досега. Според компанията той може да работи продължително време с минимална човешка намеса, да анализира големи програмни хранилища и да използва инструменти през терминал.

Компанията твърди, че Kimi K3 се представя "на конкурентно ниво" спрямо Fable 5 на Anthropic. По думите на разработчика моделът "значително превъзхожда" Anthropic Opus 4.8, GPT 5.6 Sol и GPT 5.5 на OpenAI. В публикуваните от Moonshot AI тестове K3 постоянно се нарежда сред първите три AI модела.

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Особено внимание привлича сравнението с Mythos 5 - моделът, върху който е изграден Fable 5. Според публикации именно Mythos е най-способният AI модел за задачи, свързани с киберсигурността. Достъпът до него обаче е ограничен до малък брой организации, включени в програмата Glasswing на Anthropic. Тя е създадена, за да подпомага оператори на критична инфраструктура при откриването и отстраняването на софтуерни уязвимости.

Снимка: Kimi AI

Ако заявените резултати бъдат потвърдени от независими тестове, Kimi K3 ще бъде едно от най-силните доказателства досега, че китайските разработчици могат да създават AI модели с отворен код, които се конкурират с решенията на Anthropic и OpenAI. Анализатори очакваха подобен пробив да стане факт едва в началото на следващата година.

Появата на Kimi K3 вероятно ще засили дебата около американската политика за изкуствения интелект. Съединените щати вече наложиха временни ограничения върху разпространението на Mythos и Fable, след като изследователи на Amazon откриха начин да заобиколят защитите на Fable и да получат достъп до възможностите на Mythos. OpenAI също първоначално ограничи достъпа до GPT 5.6 само за избрани партньори.

Новият модел може да повлияе и на дискусиите около ограниченията срещу китайските AI компании. Американски политици обсъждат мерки срещу т.нар. дестилация на AI модели, при която по-малки модели се обучават чрез отговорите на по-мощни системи. Anthropic обвини Moonshot AI, z.ai, MiniMax, Alibaba и DeepSeek в използването на подобни "неправомерни" техники.

Китайските AI модели печелят популярност заради по-ниската си цена и по-високата ефективност. Като модели с отворени тегла те могат свободно да бъдат изтегляни и адаптирани за различни приложения. Това обаче изисква повече техническа експертиза и използване на облачна инфраструктура с AI ускорители.

Американските ограничения върху износа на модерни AI чипове принудиха китайските компании да търсят по-ефективни подходи при разработката на своите модели.

"Знаехме, че нямаме възможност просто да увеличаваме изчислителните ресурси. Това ни принуди да се съсредоточим върху фундаменталните изследвания и ефективността", заяви президентът на Moonshot AI Юйтун Джан по време на Световния икономически форум по-рано тази година.

По-ранните версии на Kimi вече намират приложение извън Китай. Компанията Cursor използва модела при разработката на своя AI агент Composer 2, а DoorDash възлага част от по-леките задачи на Kimi K2.6. Компанията Thinking Machines също използва Kimi K2.5 при подготовката на данни за обучението на новия си модел Inkling.

Въпреки високата производителност Kimi K3 остава по-евтин от американските си конкуренти. Цената е 15 долара за милион изходни токени. За сравнение, Fable струва 50 долара за същото количество, докато китайските GLM-5.2 на z.ai и DeepSeek V4 са още по-достъпни.

През май Moonshot AI привлече финансиране от 2 млрд. долара, което оцени компанията на над 20 млрд. долара. По данни на финансовия ѝ консултант годишните повтарящи се приходи вече надхвърлят 200 млн. долара. Сред инвеститорите са Alibaba, Tencent, Meituan и HSG. Според информации Moonshot AI подготвя първично публично предлагане на борсата в Хонконг, докато DeepSeek разглежда възможността да се листне в Шанхай.

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