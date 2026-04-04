Клипът е част от по-широка тенденция, в която хора с познания публикуват задълбочени препоръки към Иран в китайските социални мрежи

Видео с подробен анализ как да бъде свален американски стелт изтребител F-35 набира широка популярност в китайските социални мрежи. Съдържанието е създадено от профила "Laohu Talks World" ("Лаоху говори за света"), и е преведено на персийски език, съобщава South China Morning Post.

Във видеото се разглеждат възможни методи за използване на по-евтини системи срещу стелт самолета. Авторът описва технически подходи за откриване и поразяване на F-35, като материалът достига десетки милиони гледания.

Публикацията се появява на 14 март. Няколко дни по-късно, на 19 март, Иран успява да порази американски F-35, който успява да извърши аварийно кацане.

A Chinese video by “Laohu Talks World” is going viral online, breaking down how Iran could try to target the F-35 Lightning II using existing equipment by simplifying the problem step by step.



The speaker argues that air combat isn’t realistic given Iran’s aging fleet, including… pic.twitter.com/manFAT1AEy — Drop Site (@DropSiteNews) April 3, 2026

Според анализа на "Лаоху", иранските военновъздушни сили разполагат с остаряла техника, включително изтребители F-14 Tomcat, които са на десетилетия. Това прави директните въздушни сблъсъци с модерни американски самолети малко вероятни и неефективни. Освен това скъпите и големи ПВО системи, като руската С-300 и иранската Bavar-373, са оставени на заден план за сметка на по-малки и мобилни решения.

Авторът акцентира върху системи като Majid, които използват инфрачервено насочване. Според него подобни децентрализирани и мобилни комплекси са по-трудни за откриване и могат да оцелеят по-дълго в реални бойни условия.

Видеото е част от по-широка тенденция в Китай. Потребители с технически познания публикуват анализи, тактики, развити бойни сценарии и технически препоръки в подкрепа на Иран. Клиповете често са преведени на персийски. Няма данни тези инициативи да са официално подкрепени от китайските власти. Според South China Morning Post става дума за доброволна активност на отделни потребители.

