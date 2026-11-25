Моделът с кодово име Lushan ще бъде представен на 29 декември. Компанията обещава сериозен скок в AI производителността и нова архитектура за графично рендериране

436 Снимка: Moore Threads

Китайският производител на чипове Moore Threads подготвя нова видеокарта, която ще комбинира възможности за гейминг с изпълнение на големи езикови модели (LLM) директно на локален хардуер. Моделът носи кодовото име Lushan и според компанията ще разполага с най-големия обем видеопамет, предлаган досега в потребителска видеокарта.

Пълното представяне е насрочено за 29 декември по време на конференцията MUSA Developer Conference 2026 в Пекин. Засега производителят не разкрива точния капацитет на паметта, но амбицията му е да надмине дори възможностите на NVIDIA GeForce RTX 5090.

Основната цел на Lushan обаче вероятно няма да бъде само геймингът. Големият обем видеопамет е особено важен за изпълнението на локални AI модели, които изискват значителни хардуерни ресурси.

Например моделът Qwen3.8-27B се нуждае от около 27 до 30 GB видеопамет дори при 8-битова квантизация. Освен капацитета на паметта значение имат и нейната пропускателна способност, както и скоростта на обработка на заявките и генериране на токени.

Moore Threads обещава и сериозни подобрения спрямо досегашните си модели MTT S80 и MTT S90. Според представената информация изчислителната производителност при AI задачи ще бъде увеличена до 64 пъти.

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Новата видеокарта ще използва архитектурата за рендериране UNITE, собствено разработен хардуерен механизъм за проследяване на лъчи от ново поколение и технология за генеративно рендериране с изкуствен интелект.

Компанията вече показа, че може да подобрява значително производителността на своите продукти чрез оптимизация на драйверите. При предишни тестове MTT S90 дори е успяла да изпревари NVIDIA RTX 4060. MTT S80 също е удвоила графичната си производителност в рамките на година след появата си.

Все още няма информация за цената на Lushan. Големият обем видеопамет и подобрените AI възможности обаче подсказват, че моделът може да бъде позициониран във високия ценови клас.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.