Китайци подготвят видеокарта с рекорден обем видеопамет за гейминг и локален изкуствен интелект
Моделът с кодово име Lushan ще бъде представен на 29 декември. Компанията обещава сериозен скок в AI производителността и нова архитектура за графично рендериране
Китайският производител на чипове Moore Threads подготвя нова видеокарта, която ще комбинира възможности за гейминг с изпълнение на големи езикови модели (LLM) директно на локален хардуер. Моделът носи кодовото име Lushan и според компанията ще разполага с най-големия обем видеопамет, предлаган досега в потребителска видеокарта.
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Пълното представяне е насрочено за 29 декември по време на конференцията MUSA Developer Conference 2026 в Пекин. Засега производителят не разкрива точния капацитет на паметта, но амбицията му е да надмине дори възможностите на NVIDIA GeForce RTX 5090.
Основната цел на Lushan обаче вероятно няма да бъде само геймингът. Големият обем видеопамет е особено важен за изпълнението на локални AI модели, които изискват значителни хардуерни ресурси.
Например моделът Qwen3.8-27B се нуждае от около 27 до 30 GB видеопамет дори при 8-битова квантизация. Освен капацитета на паметта значение имат и нейната пропускателна способност, както и скоростта на обработка на заявките и генериране на токени.
Moore Threads обещава и сериозни подобрения спрямо досегашните си модели MTT S80 и MTT S90. Според представената информация изчислителната производителност при AI задачи ще бъде увеличена до 64 пъти.
Новата видеокарта ще използва архитектурата за рендериране UNITE, собствено разработен хардуерен механизъм за проследяване на лъчи от ново поколение и технология за генеративно рендериране с изкуствен интелект.
Компанията вече показа, че може да подобрява значително производителността на своите продукти чрез оптимизация на драйверите. При предишни тестове MTT S90 дори е успяла да изпревари NVIDIA RTX 4060. MTT S80 също е удвоила графичната си производителност в рамките на година след появата си.
Все още няма информация за цената на Lushan. Големият обем видеопамет и подобрените AI възможности обаче подсказват, че моделът може да бъде позициониран във високия ценови клас.