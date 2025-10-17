Той се управлява от магнитно поле и може лесно да избягва препятствия

1168 Снимка: iStock by Getty Images

Учени от Китай са разработили 3D микроробот с формата на ръка, който може да извършва прецизни движения като хващане, доставяне и освобождаване на частици или клетки, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Микророботите играят съществена роля в ранната диагностика и прецизната медицина, имайки предвид нарастващото търсене на контролируемост в биомедицината и микроманипулацията.

Въпреки това повечето микророботи понастоящем се състоят от система от един материал, като производственият им процес е фокусиран върху задвижващ модул като основна структура. Това пречи на интегрирането на различни функции в един микроробот, което е необходимо за изпълнението на сложни задачи.

Изследователите от Техническия институт по физика и химия на Китайската академия на науките са разработили многоматериален и многомодулен микроробот с размер около 40 микрометра, което е по-малко от диаметъра на човешки косъм. Той е оборудван с модул за захващане, реагиращ на киселинност, и модул за транспортиране, чувствителен към магнитно поле.

Роботът се управлява от магнитно поле, може лесно да избягва препятствия и да се насочва към частици или клетки. В отговор на киселинна среда "дланта" му се свива, за да фиксира обекта.

Микророботът може да се върти и да променя посоката си на движение, за да достави обекта в целева зона. Веднага щом средата стане алкална, той отваря "дланта си", за да освободи частиците или клетките.

Изследователите очакват миниатюрният робот да намери приложение за манипулиране на клетки или доставка на лекарства при прецизна терапия.

Изследването е публикувано в сп. International Journal of Extreme Manufacturing.

