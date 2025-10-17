Учени от Китай са разработили 3D микроробот с формата на ръка, който може да извършва прецизни движения като хващане, доставяне и освобождаване на частици или клетки, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Микророботите играят съществена роля в ранната диагностика и прецизната медицина, имайки предвид нарастващото търсене на контролируемост в биомедицината и микроманипулацията.

Въпреки това повечето микророботи понастоящем се състоят от система от един материал, като производственият им процес е фокусиран върху задвижващ модул като основна структура. Това пречи на интегрирането на различни функции в един микроробот, което е необходимо за изпълнението на сложни задачи.

Изследователите от Техническия институт по физика и химия на Китайската академия на науките са разработили многоматериален и многомодулен микроробот с размер около 40 микрометра, което е по-малко от диаметъра на човешки косъм. Той е оборудван с модул за захващане, реагиращ на киселинност, и модул за транспортиране, чувствителен към магнитно поле.

Роботът се управлява от магнитно поле, може лесно да избягва препятствия и да се насочва към частици или клетки. В отговор на киселинна среда "дланта" му се свива, за да фиксира обекта.

Микророботът може да се върти и да променя посоката си на движение, за да достави обекта в целева зона. Веднага щом средата стане алкална, той отваря "дланта си", за да освободи частиците или клетките.

Изследователите очакват миниатюрният робот да намери приложение за манипулиране на клетки или доставка на лекарства при прецизна терапия.

Изследването е публикувано в сп. International Journal of Extreme Manufacturing.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833