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Климатични активисти атакуваха строеж на център за данни на Microsoft в Амстердам с балони, пълни с химическа смес. Акцията е част от нарастващите протести срещу центровете за данни, които захранват развитието на изкуствения интелект.

Групата Extinction Rebellion пое отговорност за вандалската проява. Според информация на The Register активистите са напълнили балони със смес от водороден пероксид, оцетна киселина, сол и акрилна боя, след което са ги хвърлили по строителната площадка.

"Тази киселинна смес атакува бетона, а водородният пероксид ускорява ръждясването на стоманата", заяви Extinction Rebellion в свое изявление.

Не е ясно какви реални щети са нанесли балоните върху съоръжението. Според активистите обаче целта на акцията е била да привлече внимание към екологичните последици от разрастващата се AI индустрия.

Extinction Rebellion обикновено използва форми на гражданско неподчинение и директни действия, за да насочи внимание към климатични проблеми. Предишни акции на групата включват заливане на офиси на застрахователи на компании от изкопаемата енергетика с миризлива маслена киселина и блокиране на входа на застрахователния пазар Lloyd's в Лондон с лепило и велосипедни катинари.

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Центровете за данни се превърнаха в основна мишена за климатични активисти заради огромното им потребление на електроенергия. Тези съоръжения са в основата на бързото развитие на изкуствения интелект, но изискват значителни количества енергия и вода.

В изявлението си след акцията Extinction Rebellion твърди, че конкретният център за данни използва вратичка в законодателството, за да заобиколи ограниченията за изграждане на т.нар. "хиперскейл" центрове. Според групата съоръжението ще потребява огромни количества електроенергия в район, който вече изпитва проблеми с енергийното снабдяване.

Активистите свързват протеста и с бъдещия клиент на центъра - Microsoft. Правозащитни организации обвиняват компанията, че е имала роля в действията на Израел по време на войната в Газа.

Говорителят на Extinction Rebellion Мартейн Декер заяви, че борбата срещу центровете за данни показва как обикновени хора се обединяват срещу влиянието на големия капитал.

"Климатичната и екологичната криза не могат да бъдат разглеждани отделно от унищожаването на Газа от Израел или от борбата срещу разрушителните последици от изкуствения интелект. Тези злоупотреби произлизат от едни и същи малко на брой свръхбогати хора и големи корпорации", каза Декер.

"Трябва да обединим сили и да се противопоставим на антидемократичната власт на тази малка група от най-богатите хора. Спирането на изграждането на този център за данни е необходима стъпка в тази посока", допълни той.

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