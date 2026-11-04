Планът на SpaceX предвижда няколко етапа на зареждане с гориво в различни орбити около Земята. Досега това не е пробвано, а "часовникът тиктака" за САЩ

1152 Снимка: SpaceX

Колко пъти трябва да излети Starship, за да може да отведе астронавти до Луната? Това е един от най-важните въпроси около участието на SpaceX в програмата "Артемида" на НАСА. Отговорът все още не е ясен, а планът за зареждане с гориво се оказва значително по-сложен от първоначалните очаквания.

Вижте как изглежда Starship >> >> >>

Още през 2021 г. беше известно, че за лунно кацане Starship ще се нуждае от множество изстрелвания, тъй като не може да носи цялото необходимо гориво при първоначалния старт. Тогава одит на Сметната палата на САЩ оцени, че може да са нужни до 16 полета за кацането на Луната.

По-рано този месец член на Консултативния панел по безопасност на аерокосмическите полети на НАСА посочи, че броят може да достигне 22. Илон Мъск обаче оспори тази оценка и заяви в социалната мрежа X, че по-реалистичният вариант е между шест и осем изстрелвания.

Новата схема на НАСА за мисията "Артемида IV" показва защо е трудно да се даде точен отговор. Тя предвижда няколко отделни етапа на зареждане в различни орбити около Земята.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Първоначално ракетата Space Launch System (SLS) ще изведе четиримата астронавти на "Артемида IV" с космическия кораб Orion в висока околоземна орбита. Там екипажът ще се срещне и скачи с лунния модул Starship.

Самият Starship обаче ще започне мисията си от ниска околоземна орбита. Според плана на НАСА SpaceX първо ще изстреля специален танкер, който ще служи като орбитално хранилище за гориво. То ще бъде запълнено чрез няколко допълнителни полета на танкери. Колко точно ще са те, засега не е посочено.

След това лунният вариант на Starship ще бъде изведен в ниска околоземна орбита и ще се скачи с хранилището, за да получи първата порция гориво. После корабът ще се отдели и ще премине в друга орбита, наречена от НАСА "финална орбита за зареждане" (Final Tanking Orbit, FTO).

На този етап SpaceX ще изпрати нова серия танкери, които да допълнят горивото в орбиталното хранилище. То ще бъде преместено до Starship във FTO, където двата апарата ще се скачат отново за последното прехвърляне на гориво.

Едва след това Starship ще се насочи към висока околоземна орбита, за да се срещне с Orion. Двата космически кораба ще поемат към Луната с помощта на двигателите на Starship, а след достигането на ниска лунна орбита ще се разделят.

Двама от астронавтите ще останат в Orion, докато другите двама ще се прехвърлят в Starship и ще се спуснат до лунната повърхност. След приключване на мисията си те ще излетят обратно в лунна орбита, ще се скачат отново с Orion и четиримата ще поемат към Земята.

Сложната последователност на зареждане има и практическа цел. Според НАСА разпределянето на операциите в различни орбити осигурява по-голяма гъвкавост при определянето на момента, в който SLS трябва да изстреля астронавтите. Така подготовката на Starship може да продължи, без да се налага всички етапи да бъдат приключили непосредствено преди старта на пилотираната мисия.

Агенцията твърди и че новата конфигурация ще намали необходимото количество гориво. Една от причините е, че Starship ще отведе Orion директно в ниска лунна орбита, вместо в значително по-висока орбита, предвидена в по-ранни варианти на плана.

Важно е обаче да се отбележи, че схемата все още не е окончателна. SpaceX трябва да докаже, че може надеждно да прехвърля гориво между космически кораби в орбита. Компанията трябва също да осъществи безпилотно кацане на Луната до края на следващата година.

Снимка: NASA

Ако тези изисквания не бъдат изпълнени, НАСА може да избере лунния модул Blue Moon на Blue Origin за "Артемида IV". Това обаче също зависи от способността на компанията да покрие необходимите технически изисквания навреме. А въпросителните около компанията на Джеф Безос също са доста - особено след експлозията на New Glenn на ракетната площадка на Blue Origin.

Засега няма окончателен отговор нито за броя на изстрелванията, нито за точната организация на зареждането. Ясно е обаче, че завръщането на астронавти на Луната със Starship ще изисква сложна поредица от изстрелвания, скачвания и прехвърляния на гориво, преди първият екипаж изобщо да напусне Земята.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.