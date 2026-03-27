Най-големият китайски производител на чипове е доставял технологии за производство на чипове на иранската армия, според американски официални лица, цитирани от Ройтерс и БТА.

САЩ - Израел - Иран

SMIC, най-голямата китайска компания за производство на чипове, е изпращала инструменти за производство на чипове на иранската армия, съобщиха двама високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп. Това поражда въпроси относно позицията на Пекин в конфликт между САЩ и Израел с Иран.

Китайската компания, която е подложена на тежки санкции от САЩ заради предполагаеми връзки с китайската армия, е започнала да изпраща тези инструменти на Иран преди около година, и няма основание да се вярва, че тази практика е преустановена, каза един от официалните представители. Той добави, че сътрудничеството между Китай и Иран "почти сигурно включва и техническо обучение, предоставено от китайската компания. Едно от официалните лица сега заяви, че инструментите от Китай са били предоставени на "военно-промишления комплекс" на Иран и могат да се използват за всяка електроника, която изисква чипове.

Китайското правителство казва, че извършва нормална търговия с Иран.

Китай публично не е заел страна в конфликта в Близкия изток. Китайският външен министър Ван И тази седмица призова страните да се възползват от всички възможности за започване на мирни преговори възможно най-скоро.

Китай и Русия поискаха незабавно прекратяване на ударите по Иран
Ройтерс съобщи миналия месец, че Иран е близо до сделка с Китай за покупка на противокорабни крилати ракети, точно когато САЩ разположиха огромна военноморска сила близо до иранското крайбрежие преди ударите срещу Ислямската република.

Вашингтон се опитва да ограничи способността на Китай да произвежда усъвършенствани полупроводници чрез санкции срещу Ес Ем Ай Си и други китайски производители на чипове.

