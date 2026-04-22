Макар да осъществи успешен старт и приземяване, ракетата New Glenn не успя да изведе сателит в орбита. Това застрашава НАСА с нови забавяния и проблеми

Снимка: Blue Origin

Космическата компания Blue Origin на Джеф Безос, претърпя сериозен неуспех при последното изстрелване на ракетата New Glenn. Събитието може да има отражение върху плановете на НАСА за връщане на хора на Луната.

По време на третия си полет ракетата не успя да изведе полезния товар в достатъчно висока орбита. Става дума за комуникационен сателит на AST SpaceMobile. В резултат апаратът остава неизползваем и се превръща в космически отпадък.

Инцидентът идва след повече от десетилетие разработка на New Glenn. Освен репутационни щети, той може да доведе и до сериозни забавяния. Разследването се води от американската авиационна администрация и може да продължи месеци.

"Може да отнеме три, четири месеца или повече", казва анализаторът Тод Харисън. "Ако се проточи, това ще започне да влияе на програмата "Артемида".

Ракетата New Glenn е ключова за разработката на лунния модул Blue Moon. Той е един от двата варианта, които НАСА разглежда за кацане на астронавти на Луната. Другият партньор е SpaceX със своята ракета Starship, която също все още не е демонстрирала стабилни успешни мисии.

Графикът на програмата "Артемида" вече е сериозно изместен. Първоначално кацането на Луната бе планирано за 2024 година, но срокът е отложен за 2028 година. Нови забавяния остават вероятни.

Следващата мисия, "Артемида III", предвижда тестове в орбита около Земята. Те ще включват скачване на различни космически апарати и ще изискват синхронизирани изстрелвания. В операцията ще участват и системите на ракетата SLS и космическият кораб "Орион".

"Това ще бъде демонстрация дали можем да изпълним подобни сложни сценарии с множество изстрелвания", казва Даниел Думбахер, бивш представител на НАСА.

Ако ракетата New Glenn остане извън експлоатация, възможността на Blue Origin да участва в мисията остава под въпрос. Компанията планира тест на лунен модул до края на годината, но неуспехът при по-малък товар поставя под съмнение тези амбиции.

"Ако съм на година от мисия и още не знам как ще изглежда тя, започвам да се притеснявам", допълва Думбахер.

