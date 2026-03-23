Blue Origin и НАСА работят по мисия за защита от астероиди

Космическата компания Blue Origin, основана от Джеф Безос, представи амбициозна концепция за защита на Земята от астероиди. Проектът, разработен в сътрудничество с лабораторията JPL на НАСА, предвижда използването на нови технологии за отклоняване на потенциално опасни космически обекти.

Идеята носи името "NEO Hunter" и е насочена към т.нар. близки до Земята обекти (Near-Earth Objects). Планът включва първоначално изпращане на малки спътници, които да анализират астероида - неговата маса, плътност и структура - преди да се вземе решение как да бъде неутрализиран рискът.

Сред предложените методи са два основни подхода. Първият използва йонен лъч, който постепенно променя орбитата на астероида чрез насочен поток от частици. Вторият е по-директен - удар с висока скорост, който да отклони обекта от курса му. Тази стратегия напомня на мисията DART, реализирана от НАСА през 2022 г., която успешно промени орбитата на астероид.

Проектът на Blue Origin ще използва разработваната платформа Blue Ring - многофункционален космически апарат, способен да транспортира, зарежда и поддържа други сателити. Технологията вече е преминала първоначални тестове, включително изпитания в центъра "Маршъл" на НАСА, а прототип беше изстрелян с ракетата New Glenn.

Паралелно с това НАСА разработва собствена мисия - Near-Earth Object Surveyor, която ще използва инфрачервени сензори за откриване на трудно забележими астероиди. Очаква се тя да бъде изстреляна с ракета SpaceX Falcon 9 около 2027 г.

Въпреки че концепцията на Blue Origin изглежда обещаваща, остава неясно кога подобна мисия може да стане реалност. Учените също предупреждават, че отклоняването на астероиди може да има непредвидими последици, включително създаване на нови рискове, ако отломки се насочат към Земята.

Въпреки това проектът показва, че космическите компании започват да мислят не само за изследване и комерсиализация на космоса, но и за активна защита на планетата от потенциални заплахи.

