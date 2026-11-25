Хипотетичната планета е наречена Planet X2, но засега не е открита пряко

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В покрайнините на Слънчевата система може да се крие неизвестна планета с маса около два пъти по-голяма от тази на Земята. До тази хипотеза стига международен екип от астрономи, който е симулирал развитието на нашата планетна система в продължение на 4,5 милиарда години. Според изследователите гравитацията на подобно небесно тяло би могла да обясни необичайните орбити на някои ледени обекти отвъд Нептун.

Хипотетичният свят е наречен Planet X2. В изследването участват Патрик Ликава от японския университет Киндай, Педро Бернардинели от Вашингтонския университет и Джонатан Хорнър от Университета на Южна Куинсланд.

Повечето познати обекти в пояса на Кайпер обикалят около Слънцето в сравнително широка и плоска структура отвъд орбитата на Нептун. При някои от най-отдалечените ледени тела обаче астрономите наблюдават необичайни отклонения.

Част от тях се движат по орбити, наклонени на повече от 45 градуса спрямо равнината, в която обикалят познатите планети. Други имат силно удължени орбити и остават толкова далеч от Нептун, че гравитационното влияние на газовия гигант върху тях е сравнително слабо.

Такъв пример е планетата джудже Седна. Дори в най-близката си до Слънцето точка тя се намира на разстояние около 76 пъти по-голямо от това между Земята и звездата ни. За сравнение, Нептун обикаля на около 30 астрономически единици.

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Според най-добре съвпадащите с наблюденията компютърни модели Planet X2 би трябвало да има около два пъти масата на Земята. Орбитата ѝ ще бъде силно удължена, като дори в най-близката си до Слънцето точка тя няма да се приближава на по-малко от около 200 астрономически единици.

В продължение на милиарди години гравитацията на подобна планета би могла да промени траекториите на отдалечените ледени тела. Така някои от тях биха придобили силно наклонени орбити, докато други биха останали на голямо разстояние от Нептун с относително малък наклон.

Изследователите са проверили и сценарии с по-малки планети, приблизително с размерите на Марс или Земята. Симулациите показват, че подобни тела също биха могли да повлияят на подредбата на външната Слънчева система в ранните ѝ етапи. В много от моделите обаче те в крайна сметка са изхвърлени от планетната система, преди да оставят трайна следа.

Planet X2 е различна хипотеза от по-популярната идея за Планета Девет. Последната предполага съществуването на по-масивен обект, който би могъл да обясни защо някои от най-отдалечените тела в Слънчевата система имат орбити с близки посоки.

Има и други възможни обяснения за необичайната структура на външната Слънчева система. Миналата година астрономи, използващи телескопа Subaru на Хаваите, съобщиха за откриването на обект, наречен Амонит, чиято орбита изглежда несъгласувана с тази на други подобни тела. Друго изследване предполага, че преминаваща наблизо звезда може да е изпратила ледени обекти по силно удължени орбити още в ранните години от съществуването на Слънцето.

Затова новите симулации не доказват наличието на непозната планета. Те показват само, че подобно тяло би могло да обясни част от наблюдаваните особености. Моделите все още имат ограничения. При сравнение с данните от проекта Dark Energy Survey екипът установява, че прогнозите сравнително добре съвпадат с наклоните на орбитите и минималните разстояния до Слънцето. В същото време симулациите предвиждат твърде малко обекти в най-отдалечените орбити.

Надеждите за нови открития са свързани и с обсерваторията "Вера Рубин" в Чили. Нейната мащабна програма за наблюдение ще продължи десет години и ще заснема многократно южното небе. Още първите наблюдения доведоха до откриването на леденото тяло 2026 ED138, което е достатъчно голямо, за да бъде класифицирано като планета джудже.

Откриването на самата Planet X2 обаче ще бъде много по-трудно. Ако тя съществува, трябва да бъде засечена по слабата слънчева светлина, която отразява. Астрономите ще трябва да сравнят множество изображения, направени в различни моменти, за да установят движението ѝ.

Има и друг начин да бъде проверена хипотезата. Ако Planet X2 действително съществува, наблюденията би трябвало да открият повече отдалечени обекти, които избягват гравитационното влияние на Нептун и се движат по сравнително слабо наклонени орбити.

Изследването е публикувано в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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