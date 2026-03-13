Американски сенатори поставят въпроси за използването на изкуствен интелект във военни операции и наблюдение на граждани

Американските законодатели започват да поставят все по-сериозни въпроси относно сътрудничеството между OpenAI и Министерството на отбраната на САЩ. Поводът е нова спешна сделка между компанията и Пентагона, която предвижда използването на технологии с изкуствен интелект в различни военни проекти.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман се срещна с група конгресмени във Вашингтон, за да обсъди именно тези опасения.

Сред най-активните критици е сенатор Марк Кели, който заяви, че има "сериозни въпроси" относно начина, по който изкуственият интелект може да бъде използван в бойни действия и в системи за наблюдение.

Според него е изключително важно подобни технологии да бъдат подложени на строги ограничения, които да гарантират, че основните конституционни принципи и гражданските права няма да бъдат нарушени. Кели подчерта, че дискусията с Алтман е била "конструктивна и полезна", но въпросите остават.

Интересен е и контекстът около друга компания - Anthropic, която също е водила преговори с американското военно ведомство. Сделката с нея обаче се е провалила, след като ръководството на компанията настояло да се изключи използването на техните AI технологии за масово наблюдение на граждани и за оръжейни системи без човешко участие. След този конфликт Anthropic е била включена в списъка на ненадеждните доставчици, а изпълнителите на Пентагона са получили забрана да използват нейните разработки.

Любопитното е, че според изявленията на Сам Алтман ограниченията, които Anthropic е поискала, вече са включени в договора между OpenAI и Министерството на отбраната. Въпреки това той заяви, че в крайна сметка именно правителството трябва да определя как ще се използват критичните технологии за националната сигурност. Същевременно Алтман изрази несъгласие с решението Anthropic да бъде обявена за ненадежден доставчик.

В отговор на нарастващите опасения група американски сенатори вече подготвя законопроект, който да регламентира отношенията между военните институции и разработчиците на изкуствен интелект.

Законодателите признават, че развитието на AI технологиите изпреварва скоростта, с която парламентът успява да създава правила, което поражда риск важни решения да бъдат взети без достатъчно обществен контрол.

