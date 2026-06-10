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Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс ще даде показания пред разследващите от Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ във връзка с отношенията му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Досиетата "Епстийн"

Изслушването ще се проведе при закрити врата и е част от продължаващо разследване на контактите между двамата. Засега срещу Гейтс няма обвинения за участие в престъпната дейност на Епстийн, която включва сексуална експлоатация и злоупотреби с непълнолетни момичета.

Темата отново излезе на преден план по-рано тази година по време на вътрешна среща на Фондация "Гейтс". Тогава Гейтс се извини за продължителните си контакти с Епстийн. Разсекретените досиета показаха негови снимки в компанията на млади жени, което предизвика нови въпроси относно характера на тези отношения.

По време на срещата милиардерът призна и за няколко извънбрачни връзки, но заяви, че никога не е прекарвал време с жертвите на Епстийн.

От разсекретените досиета на Епстийн стана ясно, че Бил Гейтс искал съвет за антибиотик, който възнамерявал тайно да даде на Мелинда, за да не ѝ предаде болест, която според твърденията е получил след полов контакт с рускини.

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Според публикувани по-рано електронни писма Епстийн е предлагал съдействие за набиране на средства в подкрепа на благотворителните инициативи на Фондация "Гейтс". Документите показват също, че той е провел срещи с високопоставени служители на организацията, въпреки че между двете страни така и не е започнало официално сътрудничество.

Тези контакти са осъществени години след като Епстийн вече е бил осъден през 2008 г. по дело, свързано със сексуални престъпления срещу непълнолетно лице.

Допълнително внимание привлича информацията, че част от най-близките съветници на Гейтс са поддържали връзка с Епстийн до 2019 г., когато той почина в затвора в очакване на нов съдебен процес.

Конгресменката Ясамин Ансари заяви, че разследването цели да осигури отговорност за влиятелните фигури и да даде отговори на пострадалите.

"Никой не стои над закона, независимо от властта, политическата принадлежност или богатството си", заяви Ансари.

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Конгресменът Сухас Субраманям посочи, че комисията се интересува от реалния мащаб на отношенията между Гейтс и Епстийн. Сред въпросите е и дали Епстийн е разполагал с компрометираща информация за основателя на Microsoft.

Случаят представлява поредното предизвикателство за Фондация "Гейтс", която управлява активи за десетки милиарди долари и е сред най-влиятелните благотворителни организации в света. През последните години ролята на фондацията в международното здравеопазване и хуманитарната помощ нарасна допълнително, особено след съкращаването на част от програмите за външна помощ на САЩ.

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От Фондация "Гейтс" заявиха, че съжаляват за всякакви контакти на свои служители с Епстийн. Организацията подчерта, че никога не е предоставяла средства на Епстийн и не е осъществявала съвместни проекти с него.

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