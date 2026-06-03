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Автоматизирането на дигиталните идентичности може значително да повиши киберсигурността на една компания, да повиши прилагането на вътрешните процедури и да помогне на всяка организация със съответствието й към изискванията на новата Евродиректива NIS2. Ако до скоро това бяха софтуерни решения, приложими само за големи корпорации - то българската компания IDVKM с дългогодишен опит в управлението на дигитални идентичности - вече предлага Owl IDM - решение и за по-малки фирми.

На 28 май 2026 в София на специално събитие, насочено към бизнеса, консултантската компания IDVKM представи ново софтуерно решение за автоматизиран контрол на дигиталните идентичности на служители и доставчици в една компания, което е приложимо дори и за дружества от само 50 човека. Owl IDM е изцяло провокиранo от нуждите на бизнеса и позволява интеграция със съществуващата софтуерна среда, предлага интуитивен потребителски интерфейс и вградени възможности за отчетност. Решението оптимизира целия жизнен цикъл на идентичностите - от назначаване и одобрения до преглед на достъпи и разделение на задълженията" (Segregation of Duties) - като същевременно подпомага организациите да отговарят на регулаторни изисквания като NIS2 и DORA. Иновативната стойност на Owl IDM бе оценена с трето място в INNOVISION IN CYBERSECURITY , подчертавайки добавената стойност на решението, което повишават сигурността, устойчивостта и доверието в дигиталните иновации.   

Много фирми са изправени пред безпрецедентен натиск по три вектора- съвместимост с регулации, киберсигурност, както и автоматизация и дигитализация на бизнеса. Вече дори доста по-малки фирми (в сегмента 50-1500 човека) се налага да въведат мерки и да докажат съвместимост с NIS2 както пред закона, така и по-спешно - пред своите клиенти, защото попадат в тяхната верига на доставки. Това се случва в контекста на бързо променяща се среда, в която статистиката показва, че над 80 процента от кибератаките са през съществуващи реални акаунти (Identity Based). Чрез Owl IDM се автоматизират нивата на достъп и проследяемостта кой какви права е имал, като това подпомага цялостната дигиталната трансформация и устойчив растеж на дадената компания.

Системите за дигитална идентичност позволяват отчетност, показваща кои служители и кои доставчици до какво имат достъп. Той е ограничен във времето на договора, одобрен е от компетентното, носещо отговорност лице, и е само до необходимата информация. Достъп се дава както на реални хора - служители или доставчици, така и на т.н. нечовешки идентичности, набиращи популярност (системни акаунти, AI агенти и пр). Това помага както вътрешно на мениджмънта за проследяване, така и при външен одит

Удостоверяването на идентичността и проследяването нивата на достъп са важни аспекти както от гледна точка на евродирективите, така и за дигитализацията и ефективността на бизнес процесите в постоянно променящата се дигитална среда.

За IDVKM и Owl IDM

IDVKM е консултантска компания, специализирана в управлението на дигитални идентичности (Identity Management). Като системен интегратор, ние внедряваме и поддържаме водещи решения на пазара, помагайки на организациите да управляват сигурно и ефективно достъпа до своите ресурси. Owl IDM е първия собствен продукт на компанията, който е изцяло разработен от български експерти и е създаден с мисията да предостави достъпно и надеждно управление на идентичности, отговарящо на нуждите както на средни, така и на по-малки организации.

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