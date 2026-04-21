Концепцията на Китай: Армия от роботи ще превзема противниковите градове
Именно автономните машини ще водят щурмовете на укрепените позиции на врага, коментират военните на Пекин
Китайската армия показа как може да ползва роботи за градски бой. Тренировката се състоя в специализирана база, изградена като макет на малък град. В учението бяха използвани дронове, въоръжени роботизирани кучета и безпилотни наземни машини. Те действаха съвместно с военнослужещи при изпълнение на различни задачи.
Според концепцията роботите ще поемат най-опасните задачи при щурмуването на сгради. В тренировката те показват как се справят със сложни препятствия и "координират" действията си с хората в условия на повишен риск.
Безпилотните системи могат да се ползват за разузнаване, прецизни удари и осигуряване на мобилност. Именно те ще са първи при действията по пробив и атака, коментират китайските военни.
Според тях използването на такива технологии намалява риска за военнослужещите. В същото време се повишава ефективността на операциите в сложна среда.
Именно бойните действия в градска среда са най-изтощителни и смъртоносни за съвременните армии. Голямата наситеност с укрития, множеството възможности за засади и ограничените възможности за разузнаване ги превръщат в истински смъртоносен капан. Добър пример е битката за Бахмут, продължила около една година. В нея руската армия губи между 20 и 40 хиляди войници, за да превземе града, докато украинската страна дава между 16 и 30 хиляди жертви. Сходни са цифрите и при други битки за градове, като тази за Авдеевка, във войната между Русия и Украйна.