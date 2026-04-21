1305 Снимка: CCTV

Китайската армия показа как може да ползва роботи за градски бой. Тренировката се състоя в специализирана база, изградена като макет на малък град. В учението бяха използвани дронове, въоръжени роботизирани кучета и безпилотни наземни машини. Те действаха съвместно с военнослужещи при изпълнение на различни задачи.

Според концепцията роботите ще поемат най-опасните задачи при щурмуването на сгради. В тренировката те показват как се справят със сложни препятствия и "координират" действията си с хората в условия на повишен риск.

Безпилотните системи могат да се ползват за разузнаване, прецизни удари и осигуряване на мобилност. Именно те ще са първи при действията по пробив и атака, коментират китайските военни.

Според тях използването на такива технологии намалява риска за военнослужещите. В същото време се повишава ефективността на операциите в сложна среда.

Именно бойните действия в градска среда са най-изтощителни и смъртоносни за съвременните армии. Голямата наситеност с укрития, множеството възможности за засади и ограничените възможности за разузнаване ги превръщат в истински смъртоносен капан. Добър пример е битката за Бахмут, продължила около една година. В нея руската армия губи между 20 и 40 хиляди войници, за да превземе града, докато украинската страна дава между 16 и 30 хиляди жертви. Сходни са цифрите и при други битки за градове, като тази за Авдеевка, във войната между Русия и Украйна.

